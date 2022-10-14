PTT personel alımı son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz aylarda Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) bünyesinde istihdam edilmek üzere 55 bin personel alımı yapılacağı konuşulmuştu. Yılsonuna kısa bir süre kala PTT işçi alımı başvuru tarihleri, şartları, kadro ve branş dağılımı ile ilgili araştırmalar sıklaştı. PTT'de çalışmak isteyen adaylar, arama motorları üzerinden ''PTT personel alımı başvuruları başladı mı, şartları nelerdir, kaç kişi alınacak, branş dağılımı belli oldu mu?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, 2022 PTT personel alımı başvuru şartları, kadro ve branş dağılımı ile ilgili ayrıntılı bilgiler…