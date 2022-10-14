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Haberler Galeri PTT PERSONEL ALIMI ne zaman? 2022 PTT personel alımı başvuruları başladı mı, şartları nelerdir, kaç kişi alınacak, branş dağılımı belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 14.10.2022 13:36 Güncelleme Tarihi: 14.10.2022 13:44

PTT PERSONEL ALIMI ne zaman? 2022 PTT personel alımı başvuruları başladı mı, şartları nelerdir, kaç kişi alınacak, branş dağılımı belli oldu mu?

PTT personel alımı son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz aylarda Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) bünyesinde istihdam edilmek üzere 55 bin personel alımı yapılacağı konuşulmuştu. Yılsonuna kısa bir süre kala PTT işçi alımı başvuru tarihleri, şartları, kadro ve branş dağılımı ile ilgili araştırmalar sıklaştı. PTT'de çalışmak isteyen adaylar, arama motorları üzerinden ''PTT personel alımı başvuruları başladı mı, şartları nelerdir, kaç kişi alınacak, branş dağılımı belli oldu mu?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, 2022 PTT personel alımı başvuru şartları, kadro ve branş dağılımı ile ilgili ayrıntılı bilgiler…

PTT PERSONEL ALIMI ne zaman? 2022 PTT personel alımı başvuruları başladı mı, şartları nelerdir, kaç kişi alınacak, branş dağılımı belli oldu mu?

PTT personel alımı başvuru tarihleri ve şartları ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Uzun süredir gündemde yer alan PTT 55 bin personel alımına ilişkin açıklama gelip gelmediği merak ediliyor. Bu noktada Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) bünyesinde görev almak isteyen vatandaşlar, ''PTT personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, ilan yayınlandı mı?'' sorularına yanıt arıyor. Personel alımı ilanlarını resmi internet sitesi üzerinden yayınlayan PTT, genellikle yazılı sınav ve mülakat ile bünyesine işçi alımı yapıyor. Peki, PTT personel alımı yapılacak mı, ne zaman, başvuru şartları nelerdir? 2022 PTT işçi alımı başvuru tarihleri, şartları, kadro ve branş dağılımı ile ilgili detaylar bu başlık altından erişebilirsiniz.

PTT PERSONEL ALIMI ne zaman? 2022 PTT personel alımı başvuruları başladı mı, şartları nelerdir, kaç kişi alınacak, branş dağılımı belli oldu mu?

PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

2022 PTT personel alımı başvuruları ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. PTT personel alımı ile ilgili bir açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

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PTT PERSONEL ALIMI ne zaman? 2022 PTT personel alımı başvuruları başladı mı, şartları nelerdir, kaç kişi alınacak, branş dağılımı belli oldu mu?

PTT İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Gerekli şartları taşıdığı takdirde kurumların uygulayacağı sınav veya mülakatlara katılım sağlayarak başarılı olan kişiler, belli bir kadroda işe alınacak.

Aynı zamanda PTT, her yıl kendi web sitesi üzerinden ya da konuyla alakalı farklı sitelerinde alım yapılacak personel sayısı ile vatandaşları bilgilendirmektedir.

PTT PERSONEL ALIMI ne zaman? 2022 PTT personel alımı başvuruları başladı mı, şartları nelerdir, kaç kişi alınacak, branş dağılımı belli oldu mu?

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

PTT personel alımı güncel başvuru şartları henüz belli olmadı. Ancak genel şartlar şu şekilde sıralanmıştır;

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz altı yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

PTT PERSONEL ALIMI ne zaman? 2022 PTT personel alımı başvuruları başladı mı, şartları nelerdir, kaç kişi alınacak, branş dağılımı belli oldu mu?

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, fuhuş, cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, cinsel saldırı, cinsel taciz, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik suçlarından mahkûm olmamak.

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