PTT personel alımı başvuru tarihleri ve şartları ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Uzun süredir gündemde yer alan PTT 55 bin personel alımına ilişkin açıklama gelip gelmediği merak ediliyor. Bu noktada Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) bünyesinde görev almak isteyen vatandaşlar, ''PTT personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, ilan yayınlandı mı?'' sorularına yanıt arıyor. Personel alımı ilanlarını resmi internet sitesi üzerinden yayınlayan PTT, genellikle yazılı sınav ve mülakat ile bünyesine işçi alımı yapıyor. Peki, PTT personel alımı yapılacak mı, ne zaman, başvuru şartları nelerdir? 2022 PTT işçi alımı başvuru tarihleri, şartları, kadro ve branş dağılımı ile ilgili detaylar bu başlık altından erişebilirsiniz.