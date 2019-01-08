Kim bu adam?

"O SİLAHLARI PARASIYLA BİZ ALALIM"
İşte böyle bir ortamda ABD Başkanı Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın Ankara yolunda paylaştığı önden yüklü mesajları, müzakerelerin çetin geçeceğini gösteriyor. Oysa Türk tarafının hazırlıkları, ABD ezberlerini zorlayacak cinsten. Neticede Türkiye'nin, bu coğrafyada etle tırnak gibi iç içe geçtiği Kürt unsurlarla bir meselesi yok. Ankara, dün olduğu gibi bugün de onları asli parçası, akrabası, hamisi olarak görüyor. Lakin ABD tarafından silahlandırılan (ki 15 milyar doları bulduğu tahmin ediliyor) PKK-YPG terör gruplarının, sınırlarımızın dibinde yuvalanarak, güvenlik sorunlarını uzun vadeye yayma oyunlarının her ne pahasına olursa olsun bozulmasında en ufak tereddüt yok. Kaldı ki Türkiye, YPG'li teröristlerin bırakın sade Kürt nüfus gibi mütalaa edilmesini, bu gruplara verilen silahların toplanmasına hatta bedeli karşılığı satın alınmasına hazır bir planla masada oturmayı hedefliyor.
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