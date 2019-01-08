Kim bu adam?

ÇEKİLME KARARINI TÜRKİYE'YE KARŞI YÖNLENDİRDİLER

Bolton gibilerin ya da Amerikan Dışişleri Bakanı Pompeo benzerlerinin Türkiye'ye karşı insaf dışı ifadeler kullanırlarken, mesela İsrail veya Suudi Arabistan hakkında su dökmüş kediler gibi terbiyeli durmaları, şaşırtıcı değil midir? Bu Bolton Türkiye'ye gelmeden önce ziyaret ettiği İsrail'in, Gazzeli Filistinlilere kan kusturması karşısında sadece seyirci kalmamış mıdır?

Ya bunların Suudi Arabistan karşısındaki suskunluklarına ve teslimiyetlerine ne demeliyiz? Mesela gazeteci Kaşıkçı'nın Suudi fonksiyonerler tarafından katledilmesi ne kadar kolay unutulmuştur. Suudilerin sade muhaliflerine değil ayrıca eşit haklar isteyen kadınlara karşı da ne tür insafsızca muameleler yaptıkları, ne Pompeo'nun ne de Bolton'un umurundadır.