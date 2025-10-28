ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 28 Ekim bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

Altın piyasasında uzun süren yükseliş trendi son buldu. "Güvenli liman" olarak bilinen değerli metal, geçtiğimiz haftayı ciddi kayıplarla kapattı ve yeni haftaya da düşüşle başladı. Bu dalgalanmalar yatırımcıların altın fiyatlarına olan ilgisini artırırken, gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları merak konusu oldu. Peki, 28 Ekim 2025 itibarıyla altın fiyatları ne durumda? İşte güncel fiyatlar...