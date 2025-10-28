Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 28 Ekim bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 28.10.2025 06:34

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 28 Ekim bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları 28 Ekim 2025'te yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. ABD ve Çin arasındaki ticaret geriliminin azalması risk iştahını artırırken, Fed'in olası faiz indirimi beklentisi düşüşleri sınırlıyor. Saat 15.35 itibarıyla ons altın 4.062 dolar, gram altın ise 5.436 TL'den işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ata, tam, yarım, çeyrek ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar? İşte güncel altın alış-satış değerleri…

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 28 Ekim bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

Altın piyasasında uzun süren yükseliş trendi son buldu. "Güvenli liman" olarak bilinen değerli metal, geçtiğimiz haftayı ciddi kayıplarla kapattı ve yeni haftaya da düşüşle başladı. Bu dalgalanmalar yatırımcıların altın fiyatlarına olan ilgisini artırırken, gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları merak konusu oldu. Peki, 28 Ekim 2025 itibarıyla altın fiyatları ne durumda? İşte güncel fiyatlar...

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 28 Ekim bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 9.227,00

Satış: 9.360,00

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 28 Ekim bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 5.374,51

Satış: 5.375,29

GRAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 28 Ekim bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 18.454,00

Satış: 18.709,00

YARIM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 28 Ekim bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 36.795,00

Satış: 37.269,00

TAM ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRAN

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 28 Ekim bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 3.986,42

Satış: 3.986,93

ONS ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 28 Ekim bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 28 Ekim bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 28 Ekim bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 28 Ekim bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 28 Ekim bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 28 Ekim bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 28 Ekim bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?