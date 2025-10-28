Haberler
Yaşam
ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 28 Ekim bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 28.10.2025 06:34
ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 28 Ekim bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları 28 Ekim 2025'te yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. ABD ve Çin arasındaki ticaret geriliminin azalması risk iştahını artırırken, Fed'in olası faiz indirimi beklentisi düşüşleri sınırlıyor. Saat 15.35 itibarıyla ons altın 4.062 dolar, gram altın ise 5.436 TL'den işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ata, tam, yarım, çeyrek ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar? İşte güncel altın alış-satış değerleri…