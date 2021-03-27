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nedir? Berat Kandilinde ne oldu? İşte dinimizdeki yeri, fazileti, önemi, anlamı ve yapılması gereken ibadetler!

Mübarek bu gece idrak edilecek. Berat Kandili'nin önemi, anlamı ve faziletleri, bu geceyi dualar ve ibadetlerle gerçekleştirilecek olanlar tarafından merak konusu oldu. Berat Kandili'nin önemi ve anlamı dinimizde oldukça büyüktür. Zira, Berat Kandili gecesi Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfüz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Berat gecesi anlamı ve önemi için eller semaya yükselecek, zikirler çekilecek ve yapılacak ibadetlerle bu değerli gece en verimli şekilde geçilecek. Peki, , o gece ne oldu? SABAH yazarı Nihat Hatipoğlu, Berat Kandili anlamı, önemi ve faziletleri hakkında merak edilenleri açıkladı.

Giriş Tarihi: 27.03.2021 19:53 Güncelleme Tarihi: 27.03.2021 19:53
Berat Kandili nedir? Berat Kandilinde ne oldu? İşte dinimizdeki yeri, fazileti, önemi, anlamı ve yapılması gereken ibadetler!

, bu gece idrak edilecek. Berat Kandili, İslam alemi için en önemli gecelerin başında gelmektedir. Şaban ayının 14. gününü 15. güne bağlayan gece idrak edilen ve duaların kabul olduğu, günahların affedildiği Berat gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfüz'dan dünyaya tamamen indirildiği gece olarak da bilinir. Berat Kandili gecesinde, dualar edilecek, zikirler çekilecek ve ibadetler gerçekleştirilecek.

BERAT KANDİLİ NEDİR, NE OLDU? İŞTE ANLAMI, ÖNEMİ VE FAZİLETLERİ

Bu kıymetli geceyi en verimli şekilde geçirecek olanlar, Berat Kandili'nin anlamı, önemi ve faziletleri hakkında da bilgi edinmeye çalışıyor. Bu noktada, Berat Kandilinde ne oldu ve , anlamı, faziletleri neler sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Peki, ve ne olmuştur? Berat Kandili'nin anlamı, önemi ve faziletleri neler? SABAH yazarı Nihat Hatipoğlu, tüm merak edilenleri açıkladı.

Berat Kandili nedir? Berat Kandilinde ne oldu? İşte dinimizdeki yeri, fazileti, önemi, anlamı ve yapılması gereken ibadetler!

BERAT KANDİLİ NEDİR?

İşte, Nihat Hatipoğlu'nun 'Kurtuluş gecesi geldi' başlık yazısından öne çıkanlar ve 'nin anlamı, önemi ve faziletleri hakkında bilgiler...

Berat Gecesi, ramazana hazırlık gecesi. Yani şaban ayının 15. gecesi, bu gecede Hz. Peygamber'in bolca dua ettiğini ve geceye önem verdiğini biliyoruz.

Bu gece şu duayı okurdu:

"Allah'ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınırım. Senden yine sana sığındım. Sana gereği gibi hamd etmekten acizim.

Sen, seni övdüğün gibi yücesin." Bu duayı ilk okuduğunda Hz. Aişe şaşırdı ve "Ben senden daha önce bu duayı hiç duymamıştım" dedi. Efendimiz (s.a.v) "Cebrail secdede bana bunu okumamı söyledi" cevabını verdi.

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Berat Kandili nedir? Berat Kandilinde ne oldu? İşte dinimizdeki yeri, fazileti, önemi, anlamı ve yapılması gereken ibadetler!

Kur'an-ı Kerim'de yer alan Duhan Suresi'nin 2, 3 ve 4. ayetlerinin bu geceye işaret ettiğini söyleyen âlimler vardır. Bu durumda Kur'an-ı Kerim yerin semasına bu gece indirildi ve Kadir Gecesi'nde ise Hz.

Peygamber'e iletilmeye başlandı. Bu gece her şey ayrıştırıldı. Meleklere bu gecede her şey bildirildi.

Duaların kabul edildiği 5 geceden biridir şaban ayının 15. gecesi, yani Berat Gecesi.

Nihat Hatipoğlu | Kurtuluş gecesi geldi

Berat Kandili nedir? Berat Kandilinde ne oldu? İşte dinimizdeki yeri, fazileti, önemi, anlamı ve yapılması gereken ibadetler!

Bu geceyi soran Hz. Aişe'ye Efendimiz şöyle demiştir: "Allah bu gece -hayvanları bol olan- Beni Kelb kabilesinin koyunlarının tüyleri sayısınca insanı cehennemden azat eder." (Tirmizi)

Yok mu af dileyen?

Bir hadiste şöyle bilgi veriliyor. "Şaban ayının ortasını (yani Berat Gecesi'nin) gece ibadet, gündüz oruçla geçirin. O gece Allah güneşin batmasıyla tecelli eder. Rahmetini yansıtır. Bu hâl tanyeri ağarıncaya kadar devam eder."

"Yok mu benden af dileyen, affedeyim."
"Yok mu benden rızık isteyen, rızıklandırayım."
"Yok mu sıkıntıya düşen, afiyet vereyim."
"Yok mu şunu şunu isteyen, vereyim." (İbn Mace)

Seherde bağışlanma dilerlerdi

Kur'an-ı Kerim, geceyi ibadete ayırıp bol bol tövbe edenleri övgüyle anlatıyor. "Geceleri pek az uyurlardı.

Seherlerde bağışlanma dilerlerdi"

(Zariyat, 17-18). Bu gecelerde Müslüman'a düşen, ayetlerin yönlendirdiği gibi tövbe ve istiğfarla vakti doldurmaktır.

Berat Kandili nedir? Berat Kandilinde ne oldu? İşte dinimizdeki yeri, fazileti, önemi, anlamı ve yapılması gereken ibadetler!

Tövbemiz dil ucuyla olmamalı

Bu gecelerde bolca tövbe etmeliyiz. Ama gönülden, kalpten, samimiyetle. Büyük İslam kadını Rabia Hatun şöyle derdi: "Dille yapıldığı için kalbe inmeyen istiğfarımız (tövbemiz) da tövbeye muhtaçtır."

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