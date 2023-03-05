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Haberler Yaşam Berat Kandili nedir, ne olmuştur? İşte, Berat Kandili'nin anlamı, önemi ve faziletleri
Giriş Tarihi: 05.03.2023 21:52 Güncelleme Tarihi: 05.03.2023 21:52

Berat Kandili nedir, ne olmuştur? İşte, Berat Kandili'nin anlamı, önemi ve faziletleri

Berat Kandili nedir sorusu Şaban ayının on beşinci gününde akıllara geliyor. Ramazan ayına sayılı günler kala Berat Kandili'ne ulaşmanın sevincini yaşayanlar bu mühim geceyi ise en verimli şekilde değerlendirecek. Berat Kandili anlamı ve önemi için vurgular yapılacak, eller semaya yükselecek, dualar ve ibadetler yapılacak. Hadis kaynaklarında yer alan bilgilere göre Berat Kandili nedir sorusuna ilişkin tüm ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz. Pki, Berat gecesi ne oldu? Berat Kandili anlamı, önemi ve faziletleri nedir?

Berat Kandili nedir, ne olmuştur? İşte, Berat Kandili’nin anlamı, önemi ve faziletleri

Berat Kandili, bu yıl 6 Mart Pazartesi günü idrak edilecek. Şaban ayının on beşinci gecesini en verimli şekilde geçirmek isteyenler dualar ve ibadetler edecekler. Camilerin ise bu mühim gecede dolup, taşması beklniyor. Berat Kandili nedir sorusu da akıllara gelmeye başladı. Berat Kandili gecesi ne oldu? Berat Kandili anlamı ve önemi nedir? İşte, hadis kaynaklarında yer alan bilgiler ile Berat Kandili anlamı, önemi, fazileti ve diğer tüm merak edilenler...

Berat Kandili nedir, ne olmuştur? İşte, Berat Kandili’nin anlamı, önemi ve faziletleri

BERAT KANDİLİ NEDİR?

Berat Kandili nedir sorusuna yanıt olarak; Berat, kelime olarak "iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğünün bulunmaması" anlamına taşır. Ramazan ayının habercisi olarak adlandırılan Berat gecesi, Şaban ayının on beşinci gecesi idrak edilecek. Berat gecesinin önemine dair olarak bir hadise göre, Hz. Peygamber "Şâbanın ortasında gece ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona âfiyet vereyim, yok mu şöyle, yok mu böyle!' der" buyurmuştur (İbn Mâce, "İḳāmetü'ṣ-ṣalât", 191).

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Berat Kandili nedir, ne olmuştur? İşte, Berat Kandili’nin anlamı, önemi ve faziletleri

BERAT KANDİLİ ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?

Berat gecesi Müslümanlarca kutsal sayılmıştır. Bu mühim gecenin diğer gecelerden farklı bir şekilde geçirilmesi, bu anlamlı gecede daha fazla ibadet edilmesi âdet halini almıştır. Hz. Peygamber'in, "Allah Teâlâ -rahmetiyle- şâbanın on beşinci gecesi dünya semasında tecelli eder ve Kelb kabilesi koyunlarının kılları sayısından daha fazla kişiyi bağışlar" buyurduğu rivayet edilmiştir (Tirmizî, "Ṣavm", 39; İbn Mâce, "İḳāmetü'ṣ-ṣalât", 191).

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Berat Kandili nedir, ne olmuştur? İşte, Berat Kandili’nin anlamı, önemi ve faziletleri

Berat Kandili'nde Yapılacak İbadetler Nedir?

1. İstiğfar:

2. Salevat-ı Şerife (Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed)

3. Fatiha-i Şerife

4. Ayet'ül-Kürsî

5. Tevbe Sûresinin son 2 ayeti besmele ile. (Lekad câeküm)

Berat Kandili nedir, ne olmuştur? İşte, Berat Kandili’nin anlamı, önemi ve faziletleri

6. 14 kere Yâsîn, Yâsîn ... dedikten sonra 1 Yâsîn-i Şerîf.(Yâsîn-i Şerîf'te 7 zahiri, 7 batini "Mübîn" vardır. Böylece o da 14 olur.)

7. İhlas-ı Şerif

8. Felak Sûresi

9. Nâs Sûresi

10. "Sübhânallâhi ve'l-hamdü lillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhi'l-aliyyi'l- azîm." duası 14 kere.

11. Salevat-ı Şerife 14 kere okunur ve dua edilir.(Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed). Salat-ı Münciye okumak daha efdaldir.

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