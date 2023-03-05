Berat Kandili nedir, ne olmuştur? İşte, Berat Kandili’nin anlamı, önemi ve faziletleri

BERAT KANDİLİ NEDİR?

Berat Kandili nedir sorusuna yanıt olarak; Berat, kelime olarak "iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğünün bulunmaması" anlamına taşır. Ramazan ayının habercisi olarak adlandırılan Berat gecesi, Şaban ayının on beşinci gecesi idrak edilecek. Berat gecesinin önemine dair olarak bir hadise göre, Hz. Peygamber "Şâbanın ortasında gece ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona âfiyet vereyim, yok mu şöyle, yok mu böyle!' der" buyurmuştur (İbn Mâce, "İḳāmetü'ṣ-ṣalât", 191).