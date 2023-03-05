Berat Kandili nedir, ne olmuştur? İşte, Berat Kandili’nin anlamı, önemi ve faziletleri

Berat Kandili nedir sorusu Şaban ayının on beşinci gününde akıllara geliyor. Ramazan ayına sayılı günler kala Berat Kandili'ne ulaşmanın sevincini yaşayanlar bu mühim geceyi ise en verimli şekilde değerlendirecek. Berat Kandili anlamı ve önemi için vurgular yapılacak, eller semaya yükselecek, dualar ve ibadetler yapılacak. Hadis kaynaklarında yer alan bilgilere göre Berat Kandili nedir sorusuna ilişkin tüm ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz. Pki, Berat gecesi ne oldu? Berat Kandili anlamı, önemi ve faziletleri nedir?