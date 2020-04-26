Evde teravih namazı nasıl kılınır ve kıldırılır? Teravih namazı nasıl kıldırılır ve kaç rekat? Diyanet ile adım adım evde teravih kılınışı ile okunacak dualar, sureler

Teravih namazı nasıl kılınır ve kıldırılır? Ramazan ayı boyunca kılınan teravih namazı, bu sene corona virüse karşı alınan tedbirler dolayısıyla evde kılınacak. Ülkemizde görülen vakalar sebebiyle camilerde toplu ibadete son verilmiş, Cuma namazı da dahil olmak üzere namazların evde kılınmasına karar verilmişti. Bu sebeple Ramazan ayı boyunca teravih namazı cemaatle birlikte camilerde değil, evde kılınacak. Hal böyle olunca teravih namazına ilişkin detaylar, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Teravih namazı kaç rekat ve nasıl kılınır, kıldırılır soruları, bu detayların başında geliyor. Teravih namazının toplamda kaç rekat olduğu ile birlikte namazın kılınışına yönelik adımlar araştırılıyor. Peki teravih namazında hangi dualar ve sureler okunur? İşte evde teravih namazı kılınışı…