Evde teravih namazı nasıl kılınır ve kıldırılır? Teravih namazı nasıl kıldırılır ve kaç rekat? Diyanet ile adım adım evde teravih kılınışı ile okunacak dualar, sureler

Bu sene Ramazan ayında toplu bir şekilde ibadet edilemeyecek, meydanlarda birlikte iftar yapılamayacak. Corona virüsü sebebiyle tüm Trükiye'nin Ramazan ayı evde geçecek. Dolayısıyla teravih namazı da evlerde kılınacak. Peki evde teravih namazı nasıl kılınır, kıldırılır ve teravih namazı toplamda kaç rekattır? Pandemi sebebiyle camilerde toplu bir şekilde ibadet mümkün olmadığı için bu soruların yanıtları araştırılıyor. İbadetlerin en üst seviyede eda edileceği Ramazan ayı boyunca kılınan "Teravih namazında hangi dualar okunur?" Konuyla ilgili hazırladığımız evde teravih namazı kılınışı rehberi içeriğimizden merak ettiğiniz bütün soruların yanıtına ulaşabilirsiniz. İşte teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır sorularının cevabı, adım adım teravih namazı kılınışı…

EVDE TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR VE KAÇ REKÂT?

Ramazan ayının ilk teravih namazı bu akşam yatsı namazının ardından evlerde eda edilecek. Salgın nedeniyle camilerde cemaat ile birlikte kılınamayacak olan teravih namazı evlerde kılınacak. Bu namazı doğru bir şekilde kılmak isteyen kişiler teravih namazı nasıl kılınır ve kaç rekât sorusuna dair tüm ayrıntıları buradan okuyabilirler.

İşte adım adım kılınışı;