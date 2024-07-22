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Son dakika Çanakkale deprem! İstanbul'da da hissedildi... Çanakkale'de deprem mi oldu, hangi iller etkilendi, kaç şiddetinde oldu?
Giriş Tarihi: 22.07.2024 17:51
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024
18:10
Son dakika Çanakkale deprem! İstanbul'da da hissedildi... Çanakkale'de deprem mi oldu, hangi iller etkilendi, kaç şiddetinde oldu?
Son dakika Çanakkale'de bir deprem meydana geldi. Son zamanlarda 4 ve üzeri deprem haberleri gelmeye devam ederken, bu deprem haberlerine bir yenisi de Çanakaale'den geldi. Bölgede yaşayan vatandaşların panik olmasına neden olan deprem haberini Afad son dakika duyurdu. Peki, Çanakkale'de deprem mi oldu, hangi iller etkilendi, kaç şiddetinde oldu? İşte, Afad son dakika verileri...