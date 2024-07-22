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Haberler Yaşam Son dakika Çanakkale deprem! İstanbul'da da hissedildi... Çanakkale'de deprem mi oldu, hangi iller etkilendi, kaç şiddetinde oldu?  
Giriş Tarihi: 22.07.2024 17:51 Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 18:10

Son dakika Çanakkale deprem! İstanbul'da da hissedildi... Çanakkale'de deprem mi oldu, hangi iller etkilendi, kaç şiddetinde oldu?

Son dakika Çanakkale'de bir deprem meydana geldi. Son zamanlarda 4 ve üzeri deprem haberleri gelmeye devam ederken, bu deprem haberlerine bir yenisi de Çanakaale'den geldi. Bölgede yaşayan vatandaşların panik olmasına neden olan deprem haberini Afad son dakika duyurdu. Peki, Çanakkale'de deprem mi oldu, hangi iller etkilendi, kaç şiddetinde oldu? İşte, Afad son dakika verileri...

Son dakika Çanakkale deprem! İstanbul’da da hissedildi... Çanakkale’de deprem mi oldu, hangi iller etkilendi, kaç şiddetinde oldu?

Son dakika Çanakkale deprem haberi ile sarsıldı. Ezine ilçesinde meydana gelen deprem sonrasında vatandaşlar depremin büyüklüğü, derinliği, şiddeti gibi ayrıntıları mercek altına aldı. Peki, Çanakkale'de deprem mi oldu, hangi iller etkilendi, kaç şiddetinde oldu? İstanbul'da hissedildi mi?

Son dakika Çanakkale deprem! İstanbul’da da hissedildi... Çanakkale’de deprem mi oldu, hangi iller etkilendi, kaç şiddetinde oldu?

SON DAKİKA ÇANAKKALE DEPREM!

AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre Çanakkale Ezine'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Çanakkale'nin Ezine ilçesinde saat 17.39'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü depremin büyüklüğünün 4.9 olarak açıkladı.

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Son dakika Çanakkale deprem! İstanbul’da da hissedildi... Çanakkale’de deprem mi oldu, hangi iller etkilendi, kaç şiddetinde oldu?

AFAD DUYURDU!

#DEPREM

BÜYÜKLÜK:4.7 (MW)

YER:EZİNE (ÇANAKKALE)

TARİH:2024-07-22

SAAT:17:39:22 TSİ

ENLEM:39.68667 N

BOYLAM:26.3875 E

DERİNLİK:10.23 KM

Son dakika Çanakkale deprem! İstanbul’da da hissedildi... Çanakkale’de deprem mi oldu, hangi iller etkilendi, kaç şiddetinde oldu?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Son dakika Çanakkale deprem! İstanbul’da da hissedildi... Çanakkale’de deprem mi oldu, hangi iller etkilendi, kaç şiddetinde oldu?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA