Haberler Yaşam En Son Depremler 29 Mart 2023 Listesi | AFAD ve Kandilli Rasathanesi canlı veriler ile son dakika deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç?

Giriş Tarihi: 29.03.2023 07:10 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 07:10

Son dakika deprem haberleri bugün de gündemdeki yerini koruyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi ile son depremler merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgisi öğrenilebiliyor. Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi sonrası afet bölgesinde artçılar devam ediyor. Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları büyük küçük yaşanan her sarsıntı ardından yanıt arıyor. Artçı sarsıntılar özellikle Adana, Hatay ve Malatya'da kaydediliyor. Bu kapsamda en son deprem son dakika nerede oldu sorusu afet bölgesinde yer alan iller başta olmak üzere tüm Türkiye'de yanıt arıyor. İşte, 29 Mart 2023 son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi sorgulama ekranı…