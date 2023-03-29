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Haberler Yaşam En Son Depremler 29 Mart 2023 Listesi | AFAD ve Kandilli Rasathanesi canlı veriler ile son dakika deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç?
Giriş Tarihi: 29.03.2023 07:10 Güncelleme Tarihi: 29.03.2023 07:10

En Son Depremler 29 Mart 2023 Listesi | AFAD ve Kandilli Rasathanesi canlı veriler ile son dakika deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç?

Son dakika deprem haberleri bugün de gündemdeki yerini koruyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi ile son depremler merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgisi öğrenilebiliyor. Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi sonrası afet bölgesinde artçılar devam ediyor. Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları büyük küçük yaşanan her sarsıntı ardından yanıt arıyor. Artçı sarsıntılar özellikle Adana, Hatay ve Malatya'da kaydediliyor. Bu kapsamda en son deprem son dakika nerede oldu sorusu afet bölgesinde yer alan iller başta olmak üzere tüm Türkiye'de yanıt arıyor. İşte, 29 Mart 2023 son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi sorgulama ekranı…

En Son Depremler 29 Mart 2023 Listesi | AFAD ve Kandilli Rasathanesi canlı veriler ile son dakika deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç?

Son depremler 29 Mart 2023 listesi ile bugün gerçekleşen büyük ve küçük çaplı her sarsıntı öğrenilebiliyor. 11 ili etkileyen Kahramanmaraş depremi sonrası afet bölgesindeki şehirlerde artçılar devam ediyor. Meydana gelen her sarsıntı sonrası az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç soruları yanıt arıyor. Fay hattı üzerinde bulunan iller başta olmak üzere ülke genelinde yaşanan son dakika deprem verileri listede kayıt altına alınıyor. İşte, en son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi…

En Son Depremler 29 Mart 2023 Listesi | AFAD ve Kandilli Rasathanesi canlı veriler ile son dakika deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç?

SON DAKİKA: İZMİR'DE KORKUTAN DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre; İzmir'de 28 Mart Salı saat 23.51'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yerin 9.23 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı Buca merkezli yaşandı.

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En Son Depremler 29 Mart 2023 Listesi | AFAD ve Kandilli Rasathanesi canlı veriler ile son dakika deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

En Son Depremler 29 Mart 2023 Listesi | AFAD ve Kandilli Rasathanesi canlı veriler ile son dakika deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

En Son Depremler 29 Mart 2023 Listesi | AFAD ve Kandilli Rasathanesi canlı veriler ile son dakika deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç?

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan verilere göre duyurulan son dakika deprem haberleri asrın felaketi ardından yakın mercek altına alındı.

Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Osmaniye, Gaziantep, Adana, Diyarbakır, Elazığ üzerinde yıkıcı etkilere sahip büyük depremin ardından fay hattı üzerindeki iller deprem son dakika haberlerini takip ediyor.

SON DAKİKA