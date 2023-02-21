HATAY'DA PEŞ PEŞE DEPREM!

Kahramanmaraş merkezli depremler, Gaziantep ve Hatay başta olmak üzere, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye, Adana ve Elazığ'da da etkili oldu. Bölgede çok sayıda artçı sarsıntı yaşanmaya devam ederken 3 dakika arayla Hatay merkezli 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde iki deprem oldu.

Hatay'ın Defne ilçesinde saat 20.04 sıralarında 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 20.07'de ise 5,8 büyüklüğünde merkez üssü Hatay'ın Samandağ ilçesi olan bir deprem daha yaşandı.

Peş peşe yaşanan sarsıntılar, Gaziantep, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta da hissedilirken, ilk depremlerde hasar alan binalar da yıkıldı.

Depremin ardından AFAD, hasarlı binalara girilmemesi, riskli yapılardan uzak durulması ve deniz seviyesinin 50 cm'e kadar yükselmesi konusunda vatandaşları uyardı. Edinilen bilgiye göre, Hatay merkezli depremler, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerini de etkiledi.