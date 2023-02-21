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Haberler Yaşam SON DEPREMLER LİSTESİ: Hatay depreminin artçıları sürüyor! 21 Şubat 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi
Giriş Tarihi: 21.02.2023 07:47 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023 07:49

SON DEPREMLER LİSTESİ: Hatay depreminin artçıları sürüyor! 21 Şubat 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Hatay'ın Samandağ ve Defne ilçesinde meydana gelen deprem çevre illerde de hissedildi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerde enkaz kaldırma çalışmaları sürerken Hatay'daki deprem korkuttu. Peş peşe yaşanan depremin ardından paniğe kapılan vatandaşlar ise az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde şeklindeki sorular ile son dakika deprem verilerine erişmek istiyor. İşte Kandilli ve AFAD son depremler listesi 21 Şubat 2023

SON DEPREMLER LİSTESİ: Hatay depreminin artçıları sürüyor! 21 Şubat 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından son depremler listesi sürekli güncelleniyor. 20 Şubat Pazartesi günü Hatay'da peş peşe iki büyük deprem meydana geldi. 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerin ardından yaşadıkları illerde sarsıntı hisseden vatandaşlar ''Az önce deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç?'' sorularına yanıt arıyor. Son dakika depremler saati, şiddeti, konumu ve derinliği gibi bilgiler Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılan veriler ile netlik kazanıyor. İşte 21 Şubat 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

SON DEPREMLER LİSTESİ: Hatay depreminin artçıları sürüyor! 21 Şubat 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli ve AFAD tarafından paylaşılmaktadır. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

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SON DEPREMLER LİSTESİ: Hatay depreminin artçıları sürüyor! 21 Şubat 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

HATAY'DA PEŞ PEŞE DEPREM!

Kahramanmaraş merkezli depremler, Gaziantep ve Hatay başta olmak üzere, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye, Adana ve Elazığ'da da etkili oldu. Bölgede çok sayıda artçı sarsıntı yaşanmaya devam ederken 3 dakika arayla Hatay merkezli 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde iki deprem oldu.

Hatay'ın Defne ilçesinde saat 20.04 sıralarında 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 20.07'de ise 5,8 büyüklüğünde merkez üssü Hatay'ın Samandağ ilçesi olan bir deprem daha yaşandı.

Peş peşe yaşanan sarsıntılar, Gaziantep, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta da hissedilirken, ilk depremlerde hasar alan binalar da yıkıldı.

Depremin ardından AFAD, hasarlı binalara girilmemesi, riskli yapılardan uzak durulması ve deniz seviyesinin 50 cm'e kadar yükselmesi konusunda vatandaşları uyardı. Edinilen bilgiye göre, Hatay merkezli depremler, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerini de etkiledi.

SON DEPREMLER LİSTESİ: Hatay depreminin artçıları sürüyor! 21 Şubat 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

ARTÇI SARSINTILAR DEVAM EDİYOR

İki büyük deprem sonrası artçı sarsıntılar da sürüyor. Vatandaşlar hasarlı binalara girmemeleri konusunda uyarılıyor. Yıkılan binaların enkazı altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları devam ediyor.

21 ŞUBAT'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre saat 06.12'de merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 4.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Derinliği 5 km olarak açıklanan depremin şiddeti AFAD tarafından ise 3.9 olarak ölçüldü.

SON DEPREMLER LİSTESİ: Hatay depreminin artçıları sürüyor! 21 Şubat 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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