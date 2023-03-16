SON DEPREMLER LİSTESİ 16 MART 2023: Artçılar devam ediyor! Kandilli ve AFAD ile son dakika deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası bölge halkında artçı depremler korkusu oluşurken, "son dakika deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?" soruları sıklıkla yanıt arıyor. AFAD son depremler listesi 16 Mart 2023 araştırma konusu olurken, uzmanlar artçı depremlerin bir yıl daha devam edebileceğini dile getirmişti. FAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile yaşanan doğal afetlerin büyüklüğünü, merkez üssünü ve şiddetini paylaşıyor. İşte Son dakika deprem haberi 16 Mart 2023