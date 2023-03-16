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Haberler Yaşam SON DEPREMLER LİSTESİ 16 MART 2023: Artçılar devam ediyor! Kandilli ve AFAD ile son dakika deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?
Giriş Tarihi: 16.03.2023 07:50 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023 07:50

SON DEPREMLER LİSTESİ 16 MART 2023: Artçılar devam ediyor! Kandilli ve AFAD ile son dakika deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası bölge halkında artçı depremler korkusu oluşurken, "son dakika deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?" soruları sıklıkla yanıt arıyor. AFAD son depremler listesi 16 Mart 2023 araştırma konusu olurken, uzmanlar artçı depremlerin bir yıl daha devam edebileceğini dile getirmişti. FAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile yaşanan doğal afetlerin büyüklüğünü, merkez üssünü ve şiddetini paylaşıyor. İşte Son dakika deprem haberi 16 Mart 2023

SON DEPREMLER LİSTESİ 16 MART 2023: Artçılar devam ediyor! Kandilli ve AFAD ile son dakika deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

Yaşanan iki büyük doğal afetten sonra artçılar devam ederken, diğer taraftan büyük deprem beklenen bölgelerde hissedilen depremlerden sonra vatandaşlar, "son dakika deprem mi oldu, nerede oldu?" sorularına yanıt arıyor. Özellikle Kuzey Anadolu fay hattı ve Batı Anadolu'da yaşanan depremler, vatandaşları oldukça korkutuyor. İşte son depremler listesi 16 Mart 2023

SON DEPREMLER LİSTESİ 16 MART 2023: Artçılar devam ediyor! Kandilli ve AFAD ile son dakika deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

ARTÇILAR DEVAM EDİYOR

Afet bölgesinde yer alan Adıyaman, Hatay ve Malatya'da küçük ve büyük çaplı sarsıntılar meydana gelmeye devam ediyor. 16 Mart son depremler güncel verilere göre en son Malatya, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adana ve Hatay'da deprem oldu.

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SON DEPREMLER LİSTESİ 16 MART 2023: Artçılar devam ediyor! Kandilli ve AFAD ile son dakika deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından da "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem listeleniyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DEPREMLER LİSTESİ 16 MART 2023: Artçılar devam ediyor! Kandilli ve AFAD ile son dakika deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği kamuoyu ile paylaşılıyor:

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DEPREMLER LİSTESİ 16 MART 2023: Artçılar devam ediyor! Kandilli ve AFAD ile son dakika deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan verilere göre duyurulan son dakika deprem haberleri asrın felaketi ardından yakın mercek altına alındı.

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