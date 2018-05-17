Terörden arındırılan Afrin'in her karışı taranıyor

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin bölgesinde patlayıcı temizleme çalışmalarını sürdüren jandarma komando ve polis özel harekat unsurları, terör örgütü YPG PKK 'nın sığınak olarak kullandığı mağaralarda aramalarını sürdürüyor. Çalışmalarda 3 terörist cesedi, bir Kalaşnikof marka silah, el bombası, anti tank mayını ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Güvenlik güçlerinin arama çalışmalarına, patlayıcıya duyarlı eğitimli dedektör köpek "Nasır" da katılıyor

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Afrin ilçesinde görev yapan Tuğgeneral Turgay Aras komutasındaki Bornova Jandarma Komando Tugayı, Çakırsöğüt 3. Jandarma Tabur Komutanlığı, Mardin ve Diyarbakır komando birlikleri ile polis özel harekat timlerinin Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurlarıyla bölgede yürüttüğü el yapımı patlayıcı ve mayın arama tarama çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda Badinli Kasabası ile Darh Obası, Gebek ve Abraz köylerinde, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi (METİ timleri) çalışma yaptı.

Güvenlik güçlerinin sivil halka zarar vermemek için titizlikle yürüttüğü çalışmalara, patlayıcıya duyarlı dedektör köpek "Nasır" da katılarak mağara aramalarına katıldı. Terör örgütü YPG/PKK mensuplarının kullandığı mağara ve sığınaklardaki aramalar havadan drone aracılığıyla da görüntülendi.

TERÖRİSTLERİN SÖZDE CEZAEVİ BULUNDU

Jandarma Komando ekiplerinin yaptığı istihbari çalışmalarda Badinli Kasabası yakınında terör örgütü YPG/PYD/PKK'nın sözde cezaevinin bulunduğu, burada yerel halktan çok sayıda kişinin cezalandırıldığı ortaya çıkarıldı.

YPG/PKK'nın kendilerine itaat etmedikleri için sözde hapishanede rehin tutarak cezalandırdığı Türkmen ve Arap asıllı Suriye vatandaşlarını da mağara ve tünellerin kazılmasında zorla çalıştırdıkları tespit edildi.

Bölgedeki sırt ve tepelerde güvenlik noktaları oluşturan mavi bereliler, ÖSO unsurları ile yerel halkın güvenliğini sağlıyor. Jandarma komandoların çevrede yaptığı araştırmalarda ise üzeri taşla kapatılarak gizlenmiş 3 terörist cesedi bulundu.

Ekiplerin terörden arındırılan bölgelerdeki çalışmalarında ele geçirilen 1 antitank mayını, 1 el bombası, 2 taarruz tipi el bombası ile çeşitli malzemeler imha edildi, hasarlı bir kalaşnikof tüfek, M16 piyade tüfeği şarjörü, 220 adet M16 piyade tüfeği mermisi, 2 gündüz görüş dürbünü, 5 adet büyük pilden oluşan pil bloğu, 1 metre elektrik kablosu ve 1 sırt çantasına el konuldu.

Bölgede bulunan bir silah bakım kiti de ÖSO mensuplarına verildi.