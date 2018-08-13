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'dan Avrupa üçüncülüğü

'nın son gününde , 5 bin metrede Avrupa üçüncüsü oldu.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.8.2018 23:05 Güncelleme Tarihi: 13.8.2018 02:11
Yasemin Can'dan Avrupa üçüncülüğü

, 'nın başkenti 'de düzenlenen 'nda 5 bin metrede madalya çıkarmayı bildi. Geçirdiği ağır hastalık sonrasında sadece 20 günlük antrenmanla geldiği Berlin'de 10 bin metre yarışını beşinci tamamlayan 21 yaşındaki milli yıldız, 5 bin metre mücadelesinde ise Avrupa üçüncüsü oldu. Yasemin, Hollandalı Sifan Hassan tarafından şampiyona rekorunun kırıldığı yarışta Yasemin Can, üçüncü sırada finişi görerek podyuma çıktı.


Yarışı 14:57.63 ile üçüncü sırada tamamlayan Yasemin, adını ilk üçe yazdırmayı başarırken, kariyerinde beşinci kez bu mesafede 15 dakikanın altında yarış tamamladı.

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