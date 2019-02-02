Abdi İpekçi, ölümünün 40. yılında anıldı

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Milliyet gazetesi genel yayın yönetmeni ve başyazarı iken uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Abdi İpekçi, ölümünün 40. yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Anma töreni, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Daha sonra İpekçi için dua edildi. Dua sonrası konuşan Abdi İpekçi'nin kızı Nükhet İpekçi İzet, 40 yıllık süreç içerisinde kendileriyle dayanışma içerisinde olan gazeteci ve hukukçulara teşekkür etti. Faili meçhul cinayetlere dikkat çeken İzzet, şöyle konuştu: "Şimdi yine bir mezarın başında kırk yıllık bir hukuksuzluğu sorguluyoruz, hakikat ihtiyacımızı dile getiriyoruz ve o hakikatin resmen kayda geçirilmesini talep ediyoruz."