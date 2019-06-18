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, hâkim karşısına çıkacak

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.6.2019
Mansur Yavaş, hâkim karşısına çıkacak
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesi üzerine Ankara Batı 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında, avukatlık yaptığı dönemde bir senetle mükerrer tahsilat yapmaya çalıştığı iddiasıyla 'görevi kötüye kullanmak', senedi veren kişiye ise çok sayıda mesaj göndererek 'kişilerin huzur ve sükununu bozmak' suçundan soruşturma açılmasını kararlaştırdı. Necmettin Kesgin adlı kişi Yavaş hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunmuş, suçlamalar Yavaş'ın avukatlık dönemine ilişkin olduğundan Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nden kovuşturma izni istenmişti.
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Mansur Yavaş, hâkim karşısına çıkacak
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