İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 5,8'lik depremin ardından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Toplantısı yapıldı.

İstanbul Valiliği'nden Ekrem İmamoğlu iddiasına yalanlama!

Cumhurbaşkanı Yardımcı Fuat Oktay'ın başkanlık ettiği toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da katıldı.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de sosyal medya hesabından gerçeği yansıtmayan bu iddialarla ilgili paylaşımda bulundu.

Toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davet edilmediği iddia edildi. Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre ise bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

VALİLİKTEN İDDİALARA YALANLAMA

Sosyal medyada yer alan iddialara ilişkin İstanbul Valiliği'nden bir açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Gazeteci Deniz Zeyrek, Twitter hesabından yaptığı bu paylaşımla asılsız iddialara destek verdi.

İlimizde dün meydana gelen deprem sonrasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında bütün kurumların en üst düzeydeki temsilcilerinin iştirakleriyle bir değerlendirme toplantısı yapılmıştı.

Yapılan bu toplantı sonrasında gece boyunca sürecek Afet Acil Durum Yönetim Merkezi faaliyetlerinin, sabah 10.00'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün Hasdal Yerleşkesinde tekrar değerlendirilmesi kararlaştırılmış, bugünkü toplantı için tüm katılımcılar bizzat orada bilgilendirilmiş ve davet edilmiştir.

Sosyal medyada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın toplantıya davet edilmediği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır."