FETÖ’nün kumpasçı hakimlerine dava

FETÖ

BUGÜN NELER OLDU

Ergenekon davası kapsamında avukat Levent Göktaş'ın bürosunda hukuka aykırı arama yapılmasına, tutuklanmasına ve 10 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verilmesine neden oldukları gerekçesiyle 8 eski savcı ve hakim hakkında hazırlanan iddianame, kabul edildi. Aralarında firari eski savcı Zekeriya Öz'ün de bulunduğu sanıklar, Yargıtay'da yargılanacak. Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararında, eski hakim ve savcılar Ercan Şafak, Hasan Hüseyin Özese, Hüsnü Çalmuk, Mehmet Ali Pekgüzel, Nihat Taşkın, Ömer Diken, Sedat Sami Haşıloğlu ve Zekeriya Öz'ün şüpheli olarak yer aldı. Kararda, 'silahlı terör örgütü üyesi olmak', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'görevi kötüye kullanma' suçlarının tüm şüpheliler tarafından kamu görevi yetkisi kötüye kullanılarak, mesleğin sağladığı kolaylıktan yararlanılmak suretiyle işlenildiği kaydedildi. Dosyanın, savcılık kanalıyla Yargıtay Ceza Dairesi'ne gönderilmesine hükmedildi.Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, avukat Levent Göktaş müşteki olarak yer alıyor. Ergenekon davasında yargılanan emekli albay Göktaş'ın avukatlık bürosunda hukuka aykırı arama yapıldığı, aramada polis tarafından bir mahkeme dosyası içinden çıktığı iddia edilen 51 nolu DVD'yi esas alan şüphelilerin, haksız yere müştekinin tutuklanmasına ve 10 yıl hapis cezası almasına sebep oldukları vurgulandı. Şüphelilerin mesleğin şeref ve onurunu, memuriyet nüfusu ve itibarını bozacak şekilde eylemlerde bulunup pek çok hukuk ihlalleri yaparak FETÖ'nün nihai amacına ulaşması doğrultusunda hareket ettikleri ve yargı yetkisini kötüye kullandıkları vurgulandı. İddianamede, eski savcı Zekeriya Öz'ün 'görevi kötüye kullanma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 12 yıldan 34 yıla kadar hapsi talep edildi. Eski savcılar Ercan Şafak ve Mehmet Ali Pekgüzel ile eski hakimler Hasan Hüseyin Özese, Hüsnü Çalmuk, Nihat Taşkın, Ömer Diken, firari eski hakim Sedat Sami Haşıloğlu'nun da 'görevi kötüye kullanma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından 9 yıl ile 26 yıl arasında değişen oranlarda hapisleri istendi. DHAANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturmaları kapsamında, 2011 KPSS sorularının çalınmasıyla ilgili 59'u aktif 121 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkardı. 29 ilde düzenlenen operasyonda 45 şüpheli gözaltına alındı. Başsavcılık ankesörlü telefonlarla örgütle irtibat sağlayan ihraç edilmiş veya görevden alınmış 53 astsubay hakkında da gözaltı kararı verdi. Ankara merkezli 27 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarla 35 şüpheli yakalandı. Diğer zanlıların yakalanması için operasyonlar sürüyor.