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Yasa dışı bahise geçit yok!

’da jandarma ekipleri bahis oynayanlara yönelik yaptığı operasyonda 9 kişiyi gözaltına alındı.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 18.2.2020 16:05 ABONE OL
Yasa dışı bahise geçit yok!

Malatya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışma neticesinde Doğanşehir ilçesi Sürgü Mahallesinde bahis oynatıldığı iddiasıyla yapılan operasyonda F.B , E.K , V.A , E.T , U.Ö, B.D, A.T, B.B ve E.K isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 10 adet cep telefonu bilgisayar ve malzemeleri ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet faturasız kuru sıkı tabanca, 1 adet şarjör, 15 adet kuru sıkı tabanca mermisi, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 9 adet 7.62 fişek ele geçirildi.

Şahıslar hakkında "7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Müşterek Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi.

YASA DIŞI BAHİSE GEÇİT YOK!

Türkiye genelinde yapılan huzur operasyonları ve denetimlerde yasa dışı bahis, kumar ve uyuşturucu ticaretine büyük darbeler indiriliyor.

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Yasa dışı bahise geçit yok!
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