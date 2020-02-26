Başkan Erdoğan 66 yaşında

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Erdoğan bugün 66 yaşına girdi. 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğan Erdoğan, gençlik yıllarında Refah Partisi'nde aktif politikaya adım attı. 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Erdoğan, 1997'de Siirt'te okuduğu bir şiir nedeniyle 4 ay hapis yattı. 2001'de AK Parti'yi kurdu, 2002'de tek başına iktidar oldu. Mahkeme kararı nedeniyle milletvekili olamadı. 2003'te Siirt'te yenileme seçimiyle parlamentoya girdi.Başbakanlığı döneminde demokratikleşme, şeffaflaşma ve yolsuzlukların engellenmesi yolunda büyük mesafeler katedildi, ekonomik gelişmelerde sınıf atlandı. 2007 ve 2011'de tek başına iktar oldu.2014'te ilk kez halkın oylarıyla Cumhurbaşkanı seçildi. 2018'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı oldu.Malatya'nın Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi gören Serebral palsi hastası Muhammed Gün (22), Başkan Erdoğan'ı rahmetli annesi Tenzile Erdoğan ile birlikte çizdi. Gün doğum günü nedeniyle resmi Erdoğan'a hediye etmek istediğini söyledi. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de Gün'ü ziyaret etti.