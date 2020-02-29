Yaralandı 'Arkadaşlarımı yalnız bırakmam' diyerek geri döndü

Uzman Onbaşı Nihat Kara (24), 2 yıl önce göreve başlamıştı ve geçen Eylül'de görevli olduğu İdlib'de rejim güçlerinin saldırısı sonucu kolundan yaralanmıştı. Tedavi için baba ocağına dönen Kara'ya, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki birliğinde kalması teklif edildi. Ancak, "Silah arkadaşlarımı yalnız bırakamam" diyerek karşı çıktı. Annesinin "Yeni yaralandın gitme" sözlerine de "Arkadaşlarımı yalnız bırakmam" diyerek, hafta başında İdlib'e döndü. Şehidin acı haberi Tekirdağ'ın Büyükyoncalı beldesinde yaşayan anne Hinar ve baba Kemal Kara'ya verildi.Şehit Kara, cepheye gitmeden önce attığı WhatsApp mesajında "Suriye'de ne işimiz var diyenlere" adeta ders verdi. Kara, mesajında "Sizden ricam da sakın 'Suriye'de ne işimiz var' diyenlerden olmayın. Gittim gördüm. Tam da olmamız gereken yerdeyiz. Yedi düvel bir olmuş, rejimi, Rusyası. Dua edin yeter, selametle" cümlelerini sarfetti.Teğmen Bayram Olgun (26), daha önce de Afrin'de de görev yapmıştı ve bekardı. 2 ay önce kanser hastası olan babası İrfan Olgun'u kaybedince, cenaze için izin alarak memleketi Konya'ya gelmişti. Suriye'ye dönmeden önce ise tıraş olmaya gittiği kuaför arkadaşına, "Belki bu son tıraşım olur, hakkınızı helal edin" demişti. Konya'da yaşayan annesi Döne Olgun acı haberi alınca gözyaşlarına boğuldu.Uzman Çavuş Güven Kurtulmuş (23), Bitlis'in Güroymak ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin 4 aylık hamile eşi Gurbet, annesi Barika ve babası Aydın Kurtulmuş Kürtçe ağıt yakıp gözyaşı döktü. Şehit Kurtulmuş, Budaklı köyünde defnedildi.Uzman Onbaşı Recep Bekir'in Tekirdağ Ergene, Sözleşmeli er Birhan Er'in Tekirdağ Çorlu, Uzm. Onb. Emre Baysal'ın, İstanbul Sancaktepe'de yaşayan aileleri acı haberle evlerini Türk bayraklarıyla donattı. Emre Baysal'ın nişanlı olduğu iki ay sonra düğün yapmayı planladığı öğrenildi. Uzman Çavuş Tolga Cansın Yılmaz'ın Bursa'da yaşayan ailesi, acı haberi alınca yıkıldı. Yılmaz'dan geriye ise sosyal medyadaki "Bekle hain. Senin de köpekler gibi yalvaracağın zaman gelecek" paylaşımı kaldı.Yüzbaşı Süleyman Şahin'in (35), evli ve 2 çocuk babasıydı. 15 gün önce kayınvalidesini kaybedince evinin bulunduğu Ankara'ya gelerek cenazeye katılmış, ardından Suriye'ye dönmüştü. Uzm. Çvş. Adem Akın'ın şehit haberi Tokat merkeze bağlı Uğrak köyüne ateş düşürdü. Uzm. Onb. Ali Taşöz'ün Kayseri Develi, Şehit Uzman Onb. Tayfun Pekel'in Samsun Canik'teki ailelerine şehadet haberleri iletildi.

TEKİRDAĞ NAMAZ VAKİTLERİ