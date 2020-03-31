‘Gerçekleri çarpıtmanın kimseye faydası yok’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadaki, Kovid- 19 salgını verilerinde tutarsızlık olduğu yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirtti. Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Açıklanan sayısal veriler kanıta dayalı. Doğrudan Kovid-19 tanısını esas almıştır. Gerçekleri çarpıtmanın kimseye faydası yoktur" dedi. Koca, günlük koronavirüs verilerini de paylaştı. Dün yapılan test sayısı 11 bin 535 ile rekor kırdı. Vaka sayısı bin 610 kişi artarak, 10 bin 827'ye ulaştı. İyileşen hasta sayısı ise 162 oldu. Dün 37 vatandaşımız daha hayatını kaybetti. Can kaybı sayısı 168'e yükseldi. Bu arada Türkiye'de 73 merkez "Kovid-19 Tanı Laboratuvarı" olarak yetkilendirildi. Yetkisi olmadığı halde test çalışan merkezler hakkında cezai işlem uygulanacak.