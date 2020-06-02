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Son dakika: : 4 'lı terörist teslim oldu

Son dakika haber: , emniyet ve jandarmanın ikna çalışmaları sonucu 4 örgüt mensubunun daha teslim olduğunu duyurdu.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 2.6.2020 09:01 Son Güncelleme: 2.6.2020 09:04 ABONE OL
Son dakika: İçişleri Bakanlığı: 4 PKK'lı terörist teslim oldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; emniyet ve jandarma unsurlarının ailelerin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışması sonucunda, bölücü terör örgütünde çözülme sürüyor. İkna çalışmaları sonucunda bugün 4 örgüt mensubu daha teslim oldu.

Emniyetin ikna çalışması sonucunda 2015 yılında zorla kaçırılarak örgüte katılan K.Y. ile 2016 yılında yine zorla kaçırılarak örgüte katılan N.A., jandarmanın ikna çalışması sonucunda örgüte 2015 yılında katılan Ş.Y. ve 2014 yılında katılan N.A., Şırnak'ta teslim oldu. Böylelikle bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 81'e yükseldi.

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Son dakika: İçişleri Bakanlığı: 4 PKK'lı terörist teslim oldu
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