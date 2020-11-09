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Son dakika: ’den israfın zirvesi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı , israf mevzununu hep gündemde tuttu. Ancak koronavirüs dönemindeki ’nda Atatürk gösterimi için sanatçı ’a 320 bin lira ödeme yapıldığı ortaya çıktı.

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Giriş Tarihi: 9.11.2020 16:50 Son Güncelleme: 9.11.2020 17:01 ABONE OL
Son dakika: İBB’den israfın zirvesi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve gelmeden önce israf yapmayacağını iddia etmişti. İsraf mevzusunu hep gündemde tutan İBB Başkanı İmamoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Atatürk'ün hayatını anlatan Kemal gösterisi için Pınar Ayhan'a 320 bin lira ödeme yaptı.



SKANDAL HABERLE GÜNDEME GELDİ

Geçtiğimiz yıllarda israf yapıldığını iddia ederek göreve gelen Ekrem İmamoğlu'nun başında olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), skandal bir haberle gündeme geldi.

İBB, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Atatürk'ün hayatını sahnede anlatması için sanatçı Pınar Ayhan'la anlaşmıştı.

Atatürk'ün hayatını sahnede anlattığı 'Kemal' gösterisi için anlaşılan Pınar Ayhan'a ödenen ücret ise İstanbul halkını şaşkına çevirdi. Sanatçı Ayhan'a, 320 bin liralık bir ödeme yapıldığı ortaya çıktı. Yapılan ödemenin dekontu ortaya çıkarken, İBB'den konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. CHP'li İBB'de liyakat değil, kadrolaşma var İBB’de koordinatörlük adı altında kadrolaşma

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Son dakika: İBB’den israfın zirvesi
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