CHP'li İBB'de liyakat değil, kadrolaşma var

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve gelmeden önce liyakat sahibi kişilerin görev alması gerektiğini vurgulamıştı. İBB Başkanı İmamoğlu, göreve geldikten sonra 16 bin İBB çalışanını işten çıkarmakla kalmadı, liyakatsiz kişilerle kadrolaşmaya başladı.



İBB, CHP'Lİ BEYKOZ BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI İŞE ALDI

İSPER üzerinden İBB Şehir Tiyatroları'nda kadrolaşmaya giden İBB'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Beykoz İlçesi Alan Çalışması ve Siyasi Propagandadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Salih Akbulut'u İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan İSPARK'ta işe alındığı öğrenildi. Her ortamda liyakatten söz eden İBB'nin liyakata bakmaksızın Cumhuriyet Halk Partilileri İBB'deki farklı pozisyonlarda işe alarak kadrolaşmaya devam ediyor. Sosyal medyadan ise kimi eski İSPARK çalışanları bu duruma tepki gösteriyor.