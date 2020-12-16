Yatılı kumarhaneye baskın! 56 saat içeride kalıp kumar oynamışlar!

Başakşehir Bahçeşehir Mahallesi 2. Kısım Avni Akyol Bulvarı'nda bulunan bir adreste "varvar" oyunu oynandığı ihbarı alan Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri pazartesi sabaha karşı bir sitedeki boş dükkana baskın yaptı. Daha önce de kumar oynandığı gerekçesiyle mühürlenen adrese, otopark girişinden giren kişilerin burada saatlerce vakit geçirdiği ortaya çıktı.





Mekanda kumar oynadığı tespit edilen 26 kişiye, Kabahatler Kanunu'nun 34. Maddesi gereğince ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereği idari yaptırım karar tutanağı düzenlendi. 26 kişiye toplamda 84 bin lira ceza kesildi. Mekân ruhsatsız faaliyet gösterdiğinden belediye zabıta ekiplerince tekrar mühürlendi.

Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda adreste bulunan 26 kişinin sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı cuma akşamı saat 21.00'de mekâna girdikleri ve pazartesi sabahı yasak bitene kadar burada kaldıkları belirlendi. Yatılı kumarhane olarak kullanılan mekanda 138 bin lira kumar parası, 100 adet para yerine geçen pul, 50 deste iskambil kâğıdına savcı talimatıyla el konuldu. Mekân sorumlusu ve kurpiyer olan 3 şüpheli şahıs gerekli yasal işlemler için ilgili Polis Merkezine teslim edildi.



Kumar oynayanların, 56 saat geçirdikleri adrese önceden yeteri kadar sigara, alkol ve yemek malzemesi stokladıkları bildirildi.