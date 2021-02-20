Son dakika: Bakan Akar'dan TCG Gür denizaltısına ziyaret

TEST ATIŞI GERÇEKLEŞTİRMİŞTİ

GÜR sınıfı denizaltılar silah ve atış kontrol sistemleri açısından Türk Donanmasındaki en gelişmiş denizaltı olma özelliği taşıyor. 2003 yılından itibaren hizmete giren GÜR sınıfı denizaltılar, modern sistemleri ile üstün savaş gücüne sahip. Çok düşük frekanslı telsiz muhaberesi imkanı sayesinde satha çıkma ihtiyacı olmadan her türlü bilgiyi alabilen denizaltılar, bu sayede ana silahları olan ağır tip torpidoları büyük bir gizlilik içinde ve sürpriz etkisi yaratarak kullanabiliyor. TCG Gür denizaltısı, diğer torpidoların düzenli eğitim atışları yanında, geçen ay AKYA Torpidosu test atışı da gerçekleştirdi. ROKETSAN ana yükleniciliğinde geliştirilen AKYA torpidosu ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın 533 milimetre ağır torpido ihtiyacının yerli ve milli imkânlarla karşılanması amaçlanıyor. Test atışları devam eden ve muadili yabancı torpidolardan üstün özelliklere sahip AKYA torpidosu ilk teslimatlarının bu yıl gerçekleşmesi bekleniyor.