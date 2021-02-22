Belediyeden su saati don uyarısı

Bartın Belediyesi Sosyal medya hesabından, resmi internet sitesinden ve anons ile su saatlerinde donma riskine göre önlem alınması uyarsın da bulunurken, kesinlikle su saatlerinin üzerine sıcak su dökülmemesini belirtti.

47 Bin su abonesi olan Bartın Belediyesi gecelerin eksi 4 ila 5 dereceyi bulması üzerine, resmi web sayfasından, sosyal medya hesapları ile anonslarla halkı uyarmaya başladı.Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın yaptığı açıklamada" Hemşerilerinin mağdur olmamaları için, su saatlerinde gerekli hassasiyeti almalarını tavsiye ediyorum. Eğer su saatleri de dışarıda ise çeşitli önlemler almaları gerekiyor. Boruların geçtiği yerleri, su sayaçlarının bulunduğu alanları örtü, talaş veya izolasyon malzemeleri ile kapatmalarını, donan su sayaçlarına kesinlikle sıcak dökmemelerini, hemen Belediyeyi arayıp yardım talebinde bulunmalarını tavsiye ediyorum. Gelen ihbara ekipleri sırası ile müdahale edip hemşerilerimize yardımcı olacaklardır" dedi