Başkan Akmeşe: Kısıtlı imkanlara rağmen en iyi hizmeti sunmaya gayret ediyoruz

16 Milyon borçla belediyeyi devraldıklarını belirten başkan Akmeşe; "Göreve gelir gelmez, bir yandan ilçemize neler yapabiliriz, bir yandan da İller bankasına ve piyasaya olan borcumuzu ödemek için gayret sarf ettik. Şu ana kadar piyasaya olan yaklaşık 400 Bin TL borcumuzu kapattık, iller bankasından payımıza düşen paradan yapılan kesinti ile de şu ana kadar iller bankasına 4,5 Milyon TL borç ödemiş olduk. Belediye olarak İller bankasından gelen para haricinde bir gelirimiz yok. Aylık olarak belediyemize düşen 500 Bin TL, ancak geçmiş dönemden bize kalan borçlar nedeniyle iller bankası payımıza düşen paradan yaklaşık 250 Bin TL gibi bir para kesince ancak 250 Bin TL bir ödenek belediyemize gelmekte. Gelen parayla ancak çalışanların maaşlarını yetiştirmeye çalışıyoruz. Kalan çok az parayla imkanları zorlayıp ilçemize hizmet etmeye gayret ediyoruz." Dedi.

"KISITLI İMKANLARA RAĞMEN EN İYİ HİZMETİ SUNMAYA GAYRET EDİYORUZ"

Ellerindeki bütçeyi en iyi şekilde kullanarak ilçeye hizmet etmeye çalıştıklarını ifade eden Başkan Akmeşe; "İlçemizde bulunan iki tarihi caminin onarımını tamamladık. 2 Metre Tül ihata duvarımızı bitirdik, Sokaklarımızda bozuk olan yollarımızı betonladık. İlçemize 3 adet park kazandırdık. 2 Dere yatağında menfez çalışması yapıldı. Aut mahallemizde bulunan bir binamızın tefrişatını yapmak suretiyle binamızı kültür merkezine dönüştürdük. Deve Boynu, Aktaş ve Çüngüş arasında yapmış olduğumuz 3 kilometrelik yol çalışması sayesinde uzunluğu 10 kilometre olan yol 5 kilometreye düşürülmüştür. Mevcut mezarlık alanlarımızı genişletiyoruz. Çevre ve Şehircilik bakanlığımızın desteği ile ilçemize 100 adet çöp konteyneri verildi. Bir adet çöp kamyonu sözünü aldık inşallah onu da en kısa zamanda belediyemize kazandıracağız. Çevre ve Şehircilik bakanlığımıza desteklerinden ötürü ilçem adına teşekkür ediyorum" Dedi.

"YAYA VE BİSİKLET YOLU PROJESİNİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Akmeşe; "1600 metre uzunluğunda atıl durumda bulunan yolda yapacağımız çalışma ile Yaya ve Bisiklet yoluna dönüştüreceğiz. İlçe merkezinde çok amaçlı bir kültür merkezi yapmayı hedefliyoruz. İller bankasından ve Diyarbakır Büyükşehir belediyemizden alacağımız desteklerle ilçemizde Millet Bahçesi projemizi de en kısa sürede hayata geçirmeyi hedefliyoruz.

"2021 YILINI AĞAÇLANDIRMA YILI İLAN ETTİK"

Daha Yeşil bir Çüngüş için kolları sıvadıklarını ifade eden Akmeşe; "Çüngüş belediyesi olarak 2021 yılını ağaçlandırma yılı ilan ettik ve mevsim itibarıyla ilçe merkezinde ağaç dikimlerimize başladık. Ekiplerimiz tarafından tespit edilen noktalara ağaç dikimimiz aralıksız devam edecektir. Dikmiş olduğumuz ağaçlarımız yakın bir zamanda ilçemize farklı bir görünüm katacaktır. Bu vesileyle halkımızın bu ağaçlara sahip çıkmalarını ve onların da imkanları ölçüsünde kendi çevrelerine fidan dikmelerini arzu ediyoruz." Dedi.

"DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EN BÜYÜK DESTEKÇİMİZ OLDU"

Çüngüş halkının hizmetin en güzeline layık olduklarını ve bunun için her türlü imkanı seferber ettiklerini dile getiren Çüngüş Belediye Başkanı Ali Suat Akmeşe; "İlçe belediyesi olarak geliri olmayan, sadece İller bankasından kesintiler yapılarak gelen parayla hizmet etmeye gayret ediyoruz. İhtiyaç duyduğumuz konularda ise zaman zaman Diyarbakır Büyükşehir belediyemizden taleplerde bulunuyoruz. İlimize atanan sayın valimiz Minür Karaloğlu aynı zamanda Büyükşehir belediyesine de başkanlık etmekte. Sayın valimiz göreve başladığı günden bugüne bizimle yakından ilgilenmekte imkan dahili belediyemize destek olmaya çalışmakta. Desteklerini esirgemeyen sayın valimize şahsım ve ilçem adına teşekkür ediyorum. Bizlerde gücümüz nispetinde ilçemize ve ilçe halkımıza hizmet etmeye gayret edeceğiz" şeklinde konuştu.