Son dakika: Emniyet paylaştı! Rasim Öztekin ile polis arasındaki şeker anısı!

Sinema ve tiyatro oyuncusu Rasim Öztekin, kalp rahatsızlığı sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından sanatçı Rasim Öztekin'in vefat ettiğini "Dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, geçirdiği kalp rahatsızlığından sonra Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanemizde yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Televizyon olan her evde aileden biriydi. Başımız sağ olsun" diyerek duyurmuştu.





EMNİYET, RASİM ÖZTEKİN İLE POLİS ARASINDAKİ ANIYI PAYLAŞTI



Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) sanatçı Rasim Öztekin'in polisle olan duygu dolu anısını sosyal medyadan paylaşarak, "İcat çıkarttın büyük usta... Seni unutmayacağız Rasim Öztekin" ifadelerini kullandı. EGM'nin paylaştığı videoda Rasim Öztekin, yol boyunca canının şeker çektiğini ama benzincileri geçtiği halde durup şeker almadığını anlatarak, polisin çevirmesine takıldığında hayıflandığını ama polis haftası dolayısıyla polisin şeker ikram ettiğini görünce şaşkınlık yaşadığını anlatıyor. Video, Öztekin'in "Bir polisin size şeker tutacağı hiç aklınıza gelir mi?" diye bitiyor.