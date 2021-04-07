‘Hiçbir ülkedeki askeri darbe destek bulmayacak’

BirleşmişMilletler (BM) 75. Genel Kurulu Başkanı, AK Parti Milletvekili Volkan Bozkır, TBMM'yi ziyaret etti. BM Genel Kurulu'nun ilk Türk başkanı olma unvanını taşıyan Bozkır, Meclis Başkanı Mustafa Şentop ile görüşüp Genel Kurul'a hitap etti.Başkan sıfatıyla ilk ziyaretimi Türkiye'ye yapmaktan dolayı kıvanç duyuyorum. Buradan Katar'a, sonra Azerbaycan'a gideceğiz. Oradan Hatay'da hem Suriye'deki son derece sıkıntılı durum hakkında bir mesaj verme imkanı bulacağız hem de Suriyeli kardeşlerimizin durumu, insani yardımlar, hudut kapılarının ne kadar sıkıntılı görev ifa ettiği ve neden daha fazla hudut kapısı olması gerektiği mesajını dünyaya verebileceğiz.BM'nin küresel faaliyetlerin mutlaka çok taraflılık ilkesi içinde yürümesi gerekiyor. Genel Kurulun bu az gelişmiş devletlerin, orta gelir düzeyindeki ülkelerin, bizim 'mazlum ülkeler' diye tabir ettiğimiz ülkelerin sesi olması önemli olduğu için buna önceliklerim arasında yer verdim. Bugüne kadar da bu ülkelere yönelik olarak BM Genel Kurulu'nun faaliyetlerini hem düzenledik hem de buna yer verdik.Myanmar'daki askeri darbenin Kovid salgını göz önüne alındığında Rohingya Müslümanlarının içinde bulunduğu durumu daha da kötüleştirmesinden endişe duyuyorum. Birleşmiş Milletler olarak size şunu garanti edebilirim ki benim başkanlığım döneminde hiçbir ülkedeki askeri darbe destek bulmayacaktır.Kovid-19 salgınının çok boyutlu etkileri nedeniyle, dünya Büyük Buhran'dan sonra en derin küresel ekonomik daralmayla karşı karşıya. 1870 yılından beri en büyük gelir kaybı yaşanıyor. Sadece salgından kurtulmak değil, salgından sonraki dönemde ne yapacağımızı da şimdiden planlamamız ve hangi ülkelere öncelik vereceğimizi kararlaştırmamız lazım.Aşı konusunu sürekli dile getirmemiz lazım. Ülkelerin sadece kendini düşünüp kendisini garantiye aldıktan sonra 'Benden sonra öbür ülkeler ne yaparsa yapsın.' psikolojisine girmesi kabul edilemez.