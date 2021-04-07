‘İstanbul BM merkezi olacak’

DışışleriBakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'la bir araya geldi. Bakanlık'ta gerçekleşen görüşmeye ilişkin Twitter hesabından paylaşım yapan Çavuşoğlu, İstanbul'u BM merkezi haline getireceklerini ifade etti. Çavuşoğlu'nun paylaşımında "BM 75. Genel Kurul Başkanı olarak ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren Bozkır'la görüştük. Onun önderliğinde Genel Kurul çalışmaları pandemiye rağmen kesintisiz yürüyor" dedi. Türkiye'nin BM'deki öncü rolünün ve Bozkır'a desteğinin devam edeceğini belirten Çavuşoğlu, İstanbul'u BM merkezi haline getireceklerini kaydetti. Çavuşoğlu'nun davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyaret yapan Bozkır, Anıtkabir'i ziyaret etti. BM Mukim Koordinatörlüğü ve Türkiye'de yerleşik diğer BM ajanslarının temsilcileriyle bir araya gelen Bozkır'ın 10 Nisan'da Hatay'da kuzeybatı Suriye'ye yönelik icra edilen BM sınır ötesi insani yardım operasyonlarını ziyaret etmesi ve bir geçici barınma merkezinde incelemelerde bulunması planlanıyor.