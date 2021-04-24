SON DAKİKA: Dışişleri Bakanlığı'ndan 1915 olaylarıyla ilgili çarpıcı açıklama: 'Unutmadık ve unutmayacağız'

Son dakika haberleri... Dışişleri'nden 1915 olayları ile ilgili dünya kamuoyunda yapılan kasıtlı algı hakkında anlamlı bir açıklama geldi.

Twitter hesabından Türkçe ve İngilizce "unutmadık ve unutmayacağız" mesajıyla yaptığı paylaşımda Kıran, "1915 olayları ile ilgili tarihi gerçeklerden uzak siyasi çarpıtmalar yapmaya çalışanlar, ne sözde soykırım iftiralarını kabul ettirebilir, ne de ASALA terörünü unutturabilir. Şehit diplomatlarımızı ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı ASALA kurbanı şehitleri andı! 'Unutmadık ve unutmayacağız' | Video

Mesajda ayrıca ASALA terör örgütünce şehit edilen diplomatların isimleri, basına yansıyan haberler ve fotoğrafların yer aldığı bir video da paylaşıldı.

Bu açıklama Ermenistan'dan değil HDP'den! Sözde soykırım ile ilgili skandal bildiri! Alçak ifadeler...