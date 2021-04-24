Dışişleri Bakanlığı ASALA kurbanı şehitleri andı! 'Unutmadık ve unutmayacağız' | Video

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, ASALA terör örgütünün şehit ettiği diplomatları ve tüm şehitleri andı. Twitter hesabından Türkçe ve İngilizce "unutmadık ve unutmayacağız" mesajıyla yaptığı paylaşımda Kıran, "1915 olayları ile ilgili tarihi gerçeklerden uzak siyasi çarpıtmalar yapmaya çalışanlar, ne sözde soykırım iftiralarını kabul ettirebilir, ne de ASALA terörünü unutturabilir. Şehit diplomatlarımızı ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, ASALA terör örgütünün şehit ettiği diplomatları ve tüm şehitleri andı. Twitter hesabından Türkçe ve İngilizce "unutmadık ve unutmayacağız" mesajıyla yaptığı paylaşımda Kıran, "1915 olayları ile ilgili tarihi gerçeklerden uzak siyasi çarpıtmalar yapmaya çalışanlar, ne sözde soykırım iftiralarını kabul ettirebilir, ne de ASALA terörünü unutturabilir. Şehit diplomatlarımızı ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.