MİT ve Emniyet'in ortak operasyonunda yakalanmıştı! DEAŞ'ın kilit ismi hakkında son dakika gelişme...

ATAŞEHİR'DEKİ DAİREDE YAKALANDI

Suriye'den itibaren MİT'in radarında bulunan DEAŞ'lı teröristin, sınır hattından Türkiye'ye geçiş yaptığı tespit edildi. Ardından da sahte pasaport ve kimlikle İstanbul'un Ataşehir ilçesine geldiği öğrenildi. MİT görevlilerince yakın takibe alınan ve her hareketi izlenen terörist, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından teröristin saklandığı adres ve irtibatları İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerine aktarıldı. Operasyonun geri kalan kısmı emniyet güçlerine devredilirken, MİT'in aktardığı bilgiler ışığında harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele ekipleri, Ataşehir'de bir apartman dairesinde saklandığı belirlenen şüpheli için adrese operasyon için hazırlık yaptı. 28 Nisan akşamı evden çıkınca hemen baskın düzenlendi. Saklandığı apartman dairesinden çıktıktan kısa bir süre sonra yakalanarak gözaltına alındı.

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ÜZERİNDEN SAHTE KİMLİK VE PASAPORT ÇIKTI

Yakalandığında üzerinde başkası adına düzenlenmiş sahte kimlik ve pasaport çıkan örgüt üyesinin, o tarihlerde hem Bağdadi'nin en yakınındaki isim olduğu, hem de Suriye'de örgütün sözde 'Askeri Emir' seviyesinde DEAŞ üyelerine silahlı eğitim verdiği kaydedildi. Hiyerarşi içinde DEAŞ'ın tepe yönteminde bulunan 'Karar Organı' konumundaki sözde üst düzey 'emirler' ile ortak hareket eden ve örgütün silahlı faaliyetlerinin çoğunda imzası bulunan A.S.İ.M.'nin, Suriye ve Irak gibi çatışmalı bölgelerde 2014 yılından bu yana pek çok eylemin planlayıcısı olduğu ifade edildi.