Bill Gates ile eşi Melinda Gates boşanıyor!





Bu kararın ardından magazin basını çiftin servetlerini nasıl paylaşacaklarını irdelemeye başladı. 1970'lerde kurduğu ve şimdilerde dünyanın en büyük yazılım şirketi olan Microsoft sayesinde kişisel serveti 146 milyar dolar olan Bill Gates, boşanma süreçlerine saygı gösterilmesini talep ederek daha fazla açıklama yapmaktan kaçındı.