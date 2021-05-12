Türkiye genelinde 679 mahkemede e-duruşma uygulanıyor

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül sosyal medya hesabından e-duruşma'yı bugün itibariyle Bakırköy ile birlikte İstanbul Çağlayan ve Anadolu Adliyelerindeki tüm hukuk mahkemelerinde aktif hale getirdiklerini duyurdu. Uygulama ile özellikle korona virüs (Covid-19) salgınında mahkemelerde oluşabilecek yoğunluğun önüne geçilirken, emek ve zaman tasarrufu ile de yargılamalarda kolaylık sağlanıyor.
Adalet Bakanlığı mühendislerince yazılımı yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ve 15 Eylül 2020'de uygulanmaya başlanan e-duruşma, hukuk mahkemelerinde avukatların videokonferans sistemiyle duruşmalara katılmalarına imkan veriyor. Yargı reformunun dijital dönüşüm hedeflerinden biri olan e-duruşma uygulaması, adalet hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması bakımından büyük önem taşıyor. Özellikle Covid-19 salgını sürecinde mahkemelerde oluşabilecek yoğunlukların önüne geçilirken, avukatlar açısından da emek ve zaman tasarrufu sağlıyor.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medyadan e-duruşma uygulamasına ilişkin bir paylaşım yaptı. Bakan Gül, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"E-duruşma'yı bugün itibariyle Bakırköy ile birlikte İstanbul Çağlayan ve Anadolu Adliyelerindeki tüm hukuk mahkemelerinde aktif hale getirdik. Sisteme talepte bulunan avukat meslektaşlarımız 18 Mayıs Salı gününden itibaren duruşmalara bürolarından katılabilecek. Hayırlı olsun."
E-DURUŞMA SİSTEMİ İLE 10 BİN 324 DURUŞMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ
İstanbul ve Ankara'nın yanı sıra 28 büyükşehir adliyelerindeki 535 mahkemede uygulanan e-duruşmanın uygulandığı mahkeme sayısı, 144 yeni mahkemede kurulumun tamamlanmasıyla 679'a ulaştı. Yeni açılan mahkemelerle birlikte Ankara Batı ve Bakırköy Adliyelerinin yanı sıra İstanbul Çağlayan ve İstanbul Anadolu Adliyelerindeki tüm hukuk mahkemelerinde e-duruşma uygulaması kullanıma hazır hale geldi. E-duruşma Türkiye genelinde 96 tüketici, 184 icra hukuk, 32 kadastro, 81 asliye hukuk, 59 sulh hukuk, 63 aile, 116 iş, 42 asliye ticaret, 6 fikri ve sınai haklar mahkemesinde uygulanabiliyor. E-duruşma sistemiyle bugüne kadar toplam 10 bin 324 duruşma gerçekleştirildi.
2021 SONUNDA 2 BİNDEN FAZLA MAHKEMEDE KURULMASI PLANLANIYOR
Adalet Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde yaygınlaştırılması hedeflenen uygulamanın, 2021 sonu itibariyle bin 800 duruşma salonu ve 2 binden fazla mahkemede kurulması planlanıyor.