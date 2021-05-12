Türkiye genelinde 679 mahkemede e-duruşma uygulanıyor





Adalet Bakanlığı mühendislerince yazılımı yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ve 15 Eylül 2020'de uygulanmaya başlanan e-duruşma, hukuk mahkemelerinde avukatların videokonferans sistemiyle duruşmalara katılmalarına imkan veriyor. Yargı reformunun dijital dönüşüm hedeflerinden biri olan e-duruşma uygulaması, adalet hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması bakımından büyük önem taşıyor. Özellikle Covid-19 salgını sürecinde mahkemelerde oluşabilecek yoğunlukların önüne geçilirken, avukatlar açısından da emek ve zaman tasarrufu sağlıyor.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medyadan e-duruşma uygulamasına ilişkin bir paylaşım yaptı. Bakan Gül, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"E-duruşma'yı bugün itibariyle Bakırköy ile birlikte İstanbul Çağlayan ve Anadolu Adliyelerindeki tüm hukuk mahkemelerinde aktif hale getirdik. Sisteme talepte bulunan avukat meslektaşlarımız 18 Mayıs Salı gününden itibaren duruşmalara bürolarından katılabilecek. Hayırlı olsun."