Gara şehidinin babasından HDP'ye bakanlık tepkisi! Oğlunun fotoğrafını gösterdi: İşte bu yüzden verilmesin...

Gara Şehidi Müslüm Altıntaş'ın babası Şevket Altıntaş, 9 yaşında PKK tarafından zorla kaçırılan Hamza Adıyaman'ın annesinin yanından eli ayağı ve ağzı bağlanarak kaçırıldığını belirterek, bir başka arkadaşının ise Selahattin Demirtaş'ın yanına oğlunu almak için gittiğinde dövüldüğünü söyledi.

"BEN BİLE BUNLARA İNANDIM..."

PKK'nın ustaca yalan konuştuğunu ve kendisinin de zamanında bu yalanlara kandığını kaydeden Altıntaş, "Bunlar fevkalade yalan söylüyor, ustaca öyle sözler söylüyorlar ki adeta insanları hipnoz ediyorlar. Hani diyorlar ya onlara katılanlar için, 'efendim bunlar aklı başında kişiler' tabii burada çocukları söylemiyorum onlar ayrı çünkü daha 8-9 yaşındaki çocuğu kaçırıyorlar. Diyorlar ki 'aklı başında kandırılır mı?' Biraz mantıklı konuşalım, mesela telefon dolandırıcıları koskoca profesörleri iki gün içinde kandırmıyor mu? Oysa bunlar aylarca, yıllarca her hangi bir bireyi aldatmak için neler neler yapıyorlar. Yani insan aldana bilir değil mi? Bakın ben kendimi söylüyorum, ben dahi bunlara inandım." dedi.