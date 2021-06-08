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Haberler Gündem Haberleri İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Nişantaşı'nda başörtülü akademisyene yönelik saldırıyı telin etti
Giriş Tarihi: 9.6.2021 01:41 Son Güncelleme: 9.6.2021 01:52

İletişim Başkanı , 'nda başörtülü akademisyene yönelik saldırıyı telin etti

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Nişantaşı'nda başörtülü akademisyene yönelik saldırıyı telin etti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , 'nda başörtülü akademisyene yönelik şiddet olayını telin ederek, "Bu barbarlığı kabul etmemiz mümkün değildir. Bu ülkeyi kalpleri nefretten kararmış olanlara bırakmayacağız." dedi.

İletişim Başkanı , sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Kanada'da İslam karşıtlığı yüzünden 4 Müslüman'ın öldürülmesine üzülürken, 'nda aynı saiklerle başörtülü bir kadın akademisyene saldırıldığını belirtti.

"BU BARBARLIĞI KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"

Irkçılığın en büyük hastalık olduğunu vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

"Bu barbarlığı kabul etmemiz mümkün değildir. Bu barbarlığı telin ediyorum. Ülkemizde ne yazık ki yıllar yılı birileri topluma yersiz korkular zerk ettiler. Kirli ve hastalıklı ruh hallerini ideoloji diye pazarladılar. Dini değerleri benimseyen geniş toplum kesimlerini ötekileştirerek toplumsal huzuru bozdular. İşte onlar bugün Nişantaşı'nda yaşanan şiddetin ortağıdır.

"NEDİR BU ONAYLAYICI SESSİZLİĞİN SIRRI?"

Bir de buradan şunu sormak istiyorum. Bu şiddete maruz kalan kişi başörtülü olduğu için mi bazı 'insan hakları' savunucuları, 'kadın hakları' aktivistleri seslerini çıkarmıyorlar? Nedir bu onaylayıcı sessizliğin sırrı? İnsan, eşrefi mahlukattır. Kişi kendisi için istediğini diğeri için istemedikçe gerçek huzur ve güven ortamının oluşması mümkün değildir. Bu ülkeyi kalpleri nefretten kararmış olanlara bırakmayacağız. Huzur için, güven için, istikrar için, istikbalimiz için daha çok çalışacağız."

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Nişantaşı'nda başörtülü akademisyene yönelik saldırıyı telin etti
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