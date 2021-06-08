Koronavirüs tedbirleriyle ilgili çarkların yeniden dönmesini sağlayacak son dakika kararları ile yeni normal başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine kararları kapsamında açıkladığı ademeli normalleşme ile birlikte gözler de alınacak yeni kararlara çevrildi. Öte yandan kritik Kabine toplantısının tarihinde de değişikliğe gidildi. İşte restoran ve kafelerden, hafta sonu kısıtlamalarına, yüz yüze eğitimden tatil planlarına kadar her şeyi etkileyecek olan gelişmenin ayrıntılarına ilişkin farklı değerlendirmeler olmasına karşın gözler şimdiden Başkan Erdoğan'dan gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara ve normalleşme adımlarına ilişkin MKYK üyelerine bilgi verdi. Toplantıda yeni karar bazı rahatlamaların hayata geçirileceği tarih de belli oldu.
SON DAKİKA | KABİNE TOPLANTISI TARİHİNDE DEĞİŞİKLİK
Normalde 2 haftada bir gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın tarihi de zirve dolayısıyla öne çekildi. Toplantının 10 Haziran Perşembe günü yapılması kararlaştırıldı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının en önemli gündem maddesi koronavirüs salgınıyla mücadele olacak. Toplantıda, Kovid-19'la mücadele kapsamında kademeli normalleşmeye geçilmesinin ardından vaka ve vefat sayılarının seyri, aşılama sürecindeki son durum ve yerli aşı çalışmaları ele alınacak.
Güvenlik konularının da görüşülmesi beklenen toplantıda, yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele operasyonları konusunda kabinenin bilgilendirilmesi bekleniyor. Ekonomik gelişmelerin ele alınacağı toplantıda, NATO Zirvesi öncesi dış politikaya ilişkin de değerlendirmeler yapılacağı öngörülüyor.
AK PARTİ MKYK TOPLANTISI
AK Parti Genel Merkezi'nde önceki gün düzenlenen MKYK toplantısında, Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, AK Parti Dış ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, AK Parti Sosyal Politikalardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ile İçişleri Bakam Süleyman Soylu sunum yaptı.
Toplantıya Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da katıldı. Edinilen bilgiye göre, Sarıeroğlu koronavirüse karşı aşılanma ile birlikte vakaların daha da düşmesinin beklendiğini ifade etti.
Hürriyet gazetesinden Gizem Karakış'ın haberine göre, vaka sayılarındaki azalma ve aşı hızına bağlı olarak, 21 Haziran'ın ardından bazı rahatlamaların olabileceği de değerlendirildi. MKYK toplantısında, Temmuz ayında ise tedbirlerle ilgili kararların tekrar gözden geçirileceği konuşuldu.
Başkan Reep Tayyip Erdoğan'ın, "Aşılanma hızlanacak, bununla birlikte 21 Haziran sonrası yapacağımız toplantıda Sağlık Bakanımız, Bilim Kurulumuz ve ilgili bakanlıklarımızla tedbirleri tekrar gözden geçireceğiz. Temmuz ayı inşallah daha iyi olacak" dediği öğrenildi.
YASAKSIZ İLK HAFTA SONUNDA CUMARTESİ KEYFİ
Kademeli normalleşme süreci kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk cumartesi gününde vatandaşlar caddeleri, meydanları ve sahilleri doldurdu. İstanbul'da güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar meydanlara, parklara ve sahillere akın etti. Milliyet'te yer alan habere göre Kadıköy Caddebostan sahilinde de birçok vatandaş sahilde bisiklete binip yürüyüş yaparken bazıları da sahildeki çimenliklerde ailesi ve arkadaşlarıyla oturarak vakit geçirdi. Arkadaşlarıyla sahilde oturan Hazife Tok, "Yasağın kalktığı gün arkadaşlarla burada buluşup kahvaltı yapma planı yapmıştık. Tedirgin olduğumuz için kafede oturmak istemedik" derken, sahilde bisiklete binen Alper Yapıcı, "Uzun zamandır hafta sonu bir aktivite yapamıyorduk" diye konuştu.
Kadıköy Moda sahile kısıtlamasız ilk cumarteside vatandaş akınına uğradı. Güzel havada Adalar'a gitmek isteyen vatandaşlar ise iskelenin önünde metrelerce kuyruk oluşturdu. Yüzlerce kişinin beklediği kuyrukta sosyal mesafe kuralı tamamen hiçe sayılmış durumdaydı. Vapura binmek için sıra bekleyen Meryem Turan, "Kalabalık olacağını tahmin ediyordum ama bu kadarını beklemiyordum. İnsanlar arasında sosyal mesafede yok ona rağmen kuyruk çok uzun" dedi. Üsküdar'da da güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar Salacak sahili doldurdu. Sahil boyunca vatandaşlar yürüyüş yaparken Boğaz manzarasına karşı bol bol fotoğraf çekindi. Salacak'tan Üsküdar Meydanına kadar binlerce yerli ve yabancı vatandaşlar sahil boyu gezerek boğaz havası aldı. Meydanda bir çok vatandaş da oltayla balık tuttuğunu gördük.
Ortaköy Meydanı da kalabalıktan nasibini alan yerlerden biri oldu. Çok kalabalık olan bölgeye gelen vatandaşlar kalabalıktan şikayetçi oldu. Ailesiyle gezmeye geldiğini belirten Ahmet Taşkıran, "Açık hava burada bir şey olmaz diye biliyoruz" dedi. Beşiktaş Çarşı'da yoğunluk dikkat çekti. Bölgedeki kafelerde yer bulmak nerdeyse imkansızken kalabalıktan yürümek bile zor. Maçka Demokrasi Parkı'nda oldukça kalabalıktı. Arkadaşları, çocukların ve evcil hayvanlarla parka gelen vatandaş yasaksız cumartesinin tadını çıkardı.
Denizli'de kontrollü normalleşmeyle cumartesi günleri için sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasını fırsat bilenler, Pamukkale'ye adeta akın etti. HES kodu sorgulamasının ardından ören yerine alınan ziyaretçiler, travertenler üzerinde yürüyüş yapıp fotoğraf çektirdi. Özellikle yerli turistlerin yoğun olduğu gözlenen bölgeye gelenler, antik havuza girme imkanı da buldu.
HERKES KENDİSİNİ DOĞAYA BIRAKTI
Kısıtlamasız cumartesi gününde orman havası almak isteyenler Belgrad Ormanı'na akın etti. Belgrad Ormanı'na girişte, araç kuyruğu yüzlerce metre uzadı. Uzun süre araçlarıyla Belgrad Ormanı girişinde bekleyenler içeriye girdiklerinde ağaçların gölgesine sığındı. Torunu, oğlu ve gelini ile ormana gelen Gülay Görgün de "Dışarı çıkma olasılığımız olduğu için akşamdan hazırlandık. İki seneden beri ilk defa dışarıdayız. Kahvaltımızı yaptık torunumla, gelinimle, oğlumla buradayız. Çok mutluyuz gerçekten" şeklinde konuştu.
KORONAVİRÜSLE MÜCADELEDE 75 GÜN SONRA BİR İLK
Sağlık Bakanlığının takibinde devam eden ve son dakika gelişmeleri olumlu seyreden yerli koronavirüs aşısı çalışmalarının da gündeme geldiği toplantıda, bu yılın ekim, kasım aylarında yerli aşı ile aşılanma için ekiplerin çalıştığı aktarıldı. Öte yandan Kovid-19'la mücadelede günlük vefat sayısı 75 gün sonra ilk kez 100'ün altına geriledi.
Türkiyede günlük Koronavirüs tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 216 bin 156 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 126 kişinin testi pozitif çıktı, 92 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 542 olarak kayıtlarda yer aldı.
Ağır hasta sayısı 1147 oldu, 7 bin 161 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 154 bin 771'e yükseldi. Test sayısı 55 milyon 250 bin 625'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 282 bin 594, vefat sayısı 48 bin 68 oldu.
ALMANYA'DAN FLAŞ TÜRKİYE KARARI
Bu arada Almanya'nın, Türkiye'yi 6 Haziran'dan itibaren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) "yüksek riskli" bölgeler listesinden çıkarıp "riskli bölgeler" grubuna dahil etmesiyle, Türkiye'den Almanya'ya giden kişilerin Kovid-19 negatif test sonucunu ibraz etmeleri durumunda karantinaya girmesi gerekmeyecek.
Almanya Sağlık Bakanlığı'nın internet sayfasında ülkeye "girişte karantina zorunluğu" bölümündeki açıklamada, kişinin Almanya'ya girmeden önce risk bölgesinde bulunması durumunda ülkeye girdikten sonra kendisini 10 gün izolasyona alması gerektiği, virüs mutasyon bölgesinden gelenler için karantina süresinin 14 gün olduğu belirtildi.
Yapılan son dakika açıklamasında, "risk bölgesinde" bulunanların, Kovid-19 negatif test sonucunu, aşı olma sürecinin tamamlandığını veya hastalığı geçirip iyileştiğini gösteren bir belgeyi https://einreiseanmeldung.de adlı internet sayfasından iletilmeleri durumunda karantina uygulamasının sonlandırılabileceği ifade edildi.
Bu kanıtlardan birinin ülkeye girişten önce söz konusu internet sayfasından iletilmesi durumunda kişinin Almanya'da karantinaya girmesinin gerekmediği ifade edilen açılamada, "yüksek riskli" bölgelerden gelenlerin, ülkeye girişten 5 gün sonra negatif test sonucunu ibraz etmeleri durumunda karantina uygulamasına son verebilecekleri aktarıldı.
Açıklamada, virüs mutasyon bölgelerinden gelen yolcuların ise 14 gün karantina zorunluluğu bulunduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca, riskli bölgeler için söz konusu testin ülkeye girişten önceki 72 saat (PCR testlerde) içerisinde yapılmış ve bu test sonucunun Almanca, İngilizce, İtalyanca veya İspanyolca olması gerektiği kaydedildi.
Almanya'da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsü (RKI), Sağlık, Dışişleri ve İçişleri Bakanlıklarıyla hazırladığı riskli bölgeler listesini güncelleyerek Türkiye'yi Kovid-19 salgınında "yüksek riskli" bölgeler listesinden çıkarmıştı.