Toplantıya Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da katıldı. Edinilen bilgiye göre, Sarıeroğlu koronavirüse karşı aşılanma ile birlikte vakaların daha da düşmesinin beklendiğini ifade etti.

Hürriyet gazetesinden Gizem Karakış'ın haberine göre, vaka sayılarındaki azalma ve aşı hızına bağlı olarak, 21 Haziran'ın ardından bazı rahatlamaların olabileceği de değerlendirildi. MKYK toplantısında, Temmuz ayında ise tedbirlerle ilgili kararların tekrar gözden geçirileceği konuşuldu.