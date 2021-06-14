Yüksek yargı üyeleri TBMM’ye bilgi verdi

TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Belirlenmesi Komisyonu, Adalet mekanizmasının üst yönetimindeki isimleri dinledi. Hâkimler ve Savcıları Kurulu (HSK) 1. Daire Başkanı Halil Koç ile Yargıtay Ceza Genel Kurulu
Başkanı Eyüp Yeşil
komisyonu bilgilendirdi. Halil Koç, son 6 yılda bin 210 hakimin görevi ihmal ve suiistimalden yargılandıklarını belirterek, "Bunların içinde 2016 sonrası FETÖ irtibatı/iltisakı nedeniyle görevden ihraç edilen hâkim, savcıların da birtakım verdikleri kararlarla ilgili şikayetler de söz konusu. Bu kişilerin terör örgütü üyesi olma saikiyle karar vermiş olması dikkate alınarak bunlarla ilgili de kovuşturma izni verilmişti ve bunlar şu ana kadar devam ediyor" dedi. Koç, HSK müfettişlerince 846 hâkim hakkında disiplin incelemesi ve soruşturmasının açılarak devam ettiğini belirterek, "Türkiye
'de 21 bin 993 hakim ve savcı var. Savcıların yüzde 15'i, hâkimlerin ise yüzde 36.3'ü kadınlardan oluşuyor. Sinop
ve iki ilçede de kadın başsavcı görev yapıyor" dedi.