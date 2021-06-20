Uçuş izni Rusları coşturdu: Geliyorlar

Rusya'nın koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye'ye uyguladığı uçuş kısıtlaması, Rus
heyetin Antalya
'da yaptığı incelemelerin ardından kaldırıldı. Heyet, inceleme yaptığı her otelde dosyalarla dolu klasörlerle karşılandı. Heyetin klasörler karşısında şaşkınlık yaşadığı öğrenilirken, Rus turizmciler 5 ayda 7 milyonun üzerinde turisti Türkiye'ye gönderebileceklerini söylüyor. Salı gününden itibaren Türkiye'ye uçuşların başlayacak olması tatil için ülkemize gelmeyi dört gözle bekleyen Rusları da sevince boğdu.
Rus turistler, "normalleşme" kararının açıklanması üzerine turlara hücum etti. Level.Travel online tur arama ve satış sitesi uçuşların açılacağının açıklanmasının ardından ilk bir saatte Rusya vatandaşlarının Türkiye turlarına ilgisinin yedi kat arttığını duyurdu. Tur operatörleri, 22 Haziran'dan itibaren hiç zaman kaybetmeden charter uçuşlarına başlama hazırlığı yapıyor. Rus turistlerin Türkiye'ye girişlerinde uçuştan en geç 72 saat önce yapılmış, mavi damgalı orijinali veya QR kodlu elektronik versiyonu olan Kovid-19 PCR testi sertifikası ya da seyahatten 14 gün önce aşı veya antikor varlığına dair belge göstermeleri istenecek.
SEKTÖR TEMSİLCİLERİ MUTLU
TÜRKİYE Otelciler Federasyonu Başkanı Sururi Çorabatır "Aylardır heyecanla bu kararı bekliyorduk" derken Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı
"Bu karar Türkiye'ye duyulan bir güvenin göstergesi" diye konuştu. Aydınlı ve Denizlili turizmciler de memnuniyetlerini dile getirdi.