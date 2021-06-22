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Giriş Tarihi: 22.6.2021 11:37 Son Güncelleme: 22.6.2021 11:38

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Android telefonlarda Twitter, Whatsapp, Facebook neden açılmıyor, neden kapanıyor ve çalışmıyor, çöktü mü?

Bu sabah saatlerinde yaşanması sebebiyle Google, , ve Facebook saatlerdir hata veriyor. Pek çok Android cihazda yaşanan bu sorun internette Android telefonlarda , ; , , neden kapanıyor ve çalışmıyor gibi sorularla araştırılıyor. Akıllı telefon kullanıcıları, Android çöktü mü, neden açılmıyor ve ne zaman düzelecek diye merak ediyor. İşte Android cihazlarda sistem hatası çözümü.

Sabah saatlerinde telefonunu eline alan pek çok Android cihaz kullanıcısı bazı uygulamaların hata verdiğini farketti. Xiaomi, Samsung ve pek çok Android cihazda Google durduruldu hatası başta olmak üzere , ve Facebook gibi uygulamalarda hata alındı. Uygulamaların kendi kendine kapanması ve açılmaması telefon kullanıcılarını Android telefonlarda , , , neden kapanıyor ve çalışmıyor, gibi araştırmalara itti. İşte bu hataların sebebi.

FACEBOOK, TWITTER, WHATSAPP NEDEN AÇILMIYOR?

Uygulamaların içindeki yazılımsal bazı problemler ve telefonunun yazılım kaynaklaı sıkıntıları uygulamaların hata vermesine sebep olmaktadır. Bazen de telefonun ya da uygulamanın güncel bir sürümü olmasına rağmen bu güncellemeyi yapmamış olmak uygulamaların yanlış çalışmasına sebep olmaktadır. Bugün yaşanan uygulamaların hata vermesi sıkıntısının Google ya da Android kaynaklı olduğu tahmin ediliyor.

UYGULAMA ÇALIŞMAYI DURDURDU HATASI NASIL ÇÖZÜLÜR?

-Ayarlar menüsünü açın,

-Açılan menüden uygulamalar sekmesine giriş yapın,

-Uygulama listesinden sorunun adını seçin,

-Çıkan ekrandan depolamaya tıklayın,

-"Verileri temizle" ve "Önbelleği temizle" butonuna basarak adımları tamamlayın.

UYGULAMA AÇILMIYOR NE YAPMALIYIM?

Google, Facebook, Twitter ve Whatsapp gibi uygulamaların açılmaması halinde yukarıdaki işlemi tekrarlayarak sorununuza çözüm bulabilirsiniz. Uygulamaları silip tekrar yüklemek de telefon kaynaklı hatalarda çözüm sağlayacaktır. Bu işlemlere ek olarak şu adımları uygulayabilirsiniz:

1. Güç düğmesine basılı tutun.

2. Yeniden Başlat seçeneğine dokunun.

3. Telefon yeniden açıldığında "Ayarlar"a gidin

4. "Uygulamalar"a gidin

5. Google Play Store'u bulun

6. Uygulamayı durdurmak için "Durmaya Zorla"yı seçin

7. Hemen alt kısımdan "Depolama" kısmına tıklayarak "Verileri Temizle" ve Önbelleği Temizle" yapın

8. Ardından Android telefonunuzu yeniden başlatın ve çalışıp çalışmadığını test edin.

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Android telefonlarda Twitter, Whatsapp, Facebook neden açılmıyor, neden kapanıyor ve çalışmıyor, çöktü mü?
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