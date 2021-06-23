Konsolosluk aracının camını kırıp çantayı çaldılar

Konsolosluk aracının içinden yapılan kapkaç olayı sabah erken saatlerinde Beyoğlu Kurtuluş Deresi Caddesi üzerinde meydana geldi. Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Yardımcısı M.G., Fransız Sarayı'na gitmek üzere sürücü A.Y.'nin idaresindeki konsolosluğa ait ciple seyretmeye başladı.

Bir süre sonra A.Y. cadde üzerinde trafiğin yavaşlaması nedeniyle durdu. O esnada cipin yanına kimliği belirsiz bir şahıs yaklaşarak cama tıkladı. Kadınlardan para isteyen şahıs, vermemeleri üzerine camı patlattı. Tuzla buz olan camdan aracın içerisine elini uzatan şahıs, A.Y.'ye ait sırt çantasını çalarak kaçmaya başladı.

Neye uğradığını şaşıran kadınlar panikle 200 metre ilerideki bir akaryakıt istasyonuna sığındı. Kadınların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, sürücü A.Y. ile konuştuktan sonra görgü şahitlerinin ifadesini alarak, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Fransa Büyükelçisi Yardımcısı M.G.'nin alınan ifadesinin ardından polis güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.