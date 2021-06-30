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Giriş Tarihi: 30.6.2021 11:43 Son Güncelleme: 30.6.2021 20:43

Son dakika | Kritik kararlar için gözler Bilim Kurulunda

SABAH İNTERNET
Son dakika | Kritik değerlendirme için gözler bilim kurulunda
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Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu haftaki Bilim Kurulu toplantısının tarihini açıkladı. Haziran ayında başlayan kademeli normalleşme sonrası son durumun değerlendirmesinin yanı sıra aşılama çalışmalarının da değerlendirileceği kritik toplantı için gözler çarşamba gününe çevrildi. Bakan Koca'nın açıkladığı ve detayları belli olan Bilim Kurulu gündemi A Haber ekranlarında duyuruldu. İşte ayrıntılar

Son dakika: Bilim Kurulu toplantısı bugün gerçekleşiyor. Gündem maddeleri içinde Rapel veya hatırlatma dozu da var.

Son dakika | Kritik değerlendirme için gözler bilim kurulunda

SON DAKİKA BİLİM KURULUNUN GÜNDEMİ BELLİ OLDU: RAPEL VE HATIRLATMA AŞISI

Bakan Koca Bilim Kurulu'nda koronavirüsle mücadele sürecinde gündeme alınacak konuların altını çizerken Biontech başlığına da değindi. Koca "6 haftaya uzatmaya Uğur Hoca ile de görüşerek karar vermiştik. Özellikle vatandaşlarımıza erken dönemde birer aşıyı yapmak istemiştik. Şu dönemde elimizde yeterli miktarda aşımız var. Yarın Bilim Kurulu'nda gündem konularından biri bu olacak. 6 haftanın 4 haftaya çekilip çekilmeme durumu dahil olmak üzere özellikle 'Rapel' veya hatırlatma dozu dediğimiz, 60 yaş üstü vatandaşımıza ve sağlık çalışanlarımıza bunun uygulanıp uygulanmaması veya nasıl uygulanması gerektiği, yarın Bilim Kurulu'nun gündeminde olacak." dedi.

Son dakika | Kritik değerlendirme için gözler bilim kurulunda

İşte A Haber'de ayrıntıları açıklanan yeni normalleşme süreci ve madde madde Bilim Kurulu'nun gündemi:

Son dakika | Kritik değerlendirme için gözler bilim kurulunda

1- 3. Doz aşının yaptırılması gerekecek mi?

Antikor geliştirme sürecinin takibi ve yeni varyantlarla ilgili değerlendirmeler yapılacak. Bilim Kurulu 3. doz hatırlatma aşısına ilişkin karar verecek.

Son dakika | Kritik değerlendirme için gözler bilim kurulunda

2- Hatırlatma dozu yapılacaksa 3. doz farklı aşılardan olabilir mi?

"İlk 2 doz aşısını yaptıranlar örneğin Sinovac yaptırmışsa hatırlatma aşısını Biontech ya da Sputnik yaptırabilecek mi?"

Son dakika | Kritik değerlendirme için gözler bilim kurulunda

3- İkinci doz aşının yapılma süresi 4 haftaya düşecek mi?

Bilim Kurulu toplantısında gündem 3. doz | Video

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Son dakika | Kritik kararlar için gözler Bilim Kurulunda
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