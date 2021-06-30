Son dakika | Kritik kararlar için gözler Bilim Kurulunda

Son dakika: Bilim Kurulu toplantısı bugün gerçekleşiyor. Gündem maddeleri içinde Rapel veya hatırlatma dozu da var.
SON DAKİKA BİLİM KURULUNUN GÜNDEMİ BELLİ OLDU: RAPEL VE HATIRLATMA AŞISI
Bakan Koca Bilim Kurulu'nda koronavirüsle mücadele sürecinde gündeme alınacak konuların altını çizerken Biontech başlığına da değindi. Koca "6 haftaya uzatmaya Uğur Hoca ile de görüşerek karar vermiştik. Özellikle vatandaşlarımıza erken dönemde birer aşıyı yapmak istemiştik. Şu dönemde elimizde yeterli miktarda aşımız var. Yarın Bilim Kurulu'nda gündem konularından biri bu olacak. 6 haftanın 4 haftaya çekilip çekilmeme durumu dahil olmak üzere özellikle 'Rapel' veya hatırlatma dozu dediğimiz, 60 yaş üstü vatandaşımıza ve sağlık çalışanlarımıza bunun uygulanıp uygulanmaması veya nasıl uygulanması gerektiği, yarın Bilim Kurulu'nun gündeminde olacak." dedi.
İşte A Haber'de ayrıntıları açıklanan yeni normalleşme süreci ve madde madde Bilim Kurulu'nun gündemi:
1- 3. Doz aşının yaptırılması gerekecek mi?
Antikor geliştirme sürecinin takibi ve yeni varyantlarla ilgili değerlendirmeler yapılacak. Bilim Kurulu 3. doz hatırlatma aşısına ilişkin karar verecek.
2- Hatırlatma dozu yapılacaksa 3. doz farklı aşılardan olabilir mi?
"İlk 2 doz aşısını yaptıranlar örneğin Sinovac yaptırmışsa hatırlatma aşısını Biontech ya da Sputnik yaptırabilecek mi?"
3- İkinci doz aşının yapılma süresi 4 haftaya düşecek mi?