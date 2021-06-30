Bilim Kurulu toplantısında gündem 3. doz | Video
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Bilim Kurulu toplantısında gündem 3. doz | Video 30.06.2021 | 10:30
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KADEM avukatlarından, yalan haber yapan ODA TV hakkında suç duyurusu | Video 29.06.2021 | 15:32
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Yunan güvenlik güçleri 42 göçmeni soyup, döverek sınır dışı etti 29.06.2021 | 09:13
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Her hafta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın önderliğinde yapılan “Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman?” sorusunun yanıtı belli oldu. Toplantının ana gündem maddesi koronavirüs salgını olmakla birlikte vaka sayısındaki düşüş ile birlikte 1 Temmuz itibarıyla başlayacak olan yeni normalleşme dönemi de ele alınacak konular arasında yerini alacak.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı'nın 30 Haziran'da gerçekleşeceğini bildirdi. "Her 4 kişiden birinin aşısı tamamlandı" açıklamasında bulunan Bakan Koca’nın açıklamalarının ardından gözler Bilim Kurulu Toplantısına çevrildi.