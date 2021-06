Tiyatroyu ses diline dönüştürdü TÜBİTAK'tan onay aldı

Üniversite birinci sınıf öğrencisi Ömer Yılmaz, tiyatro oyunlarını tamamen sesle algılayabilecek projesiyle TÜBİTAK'tan onay aldı. Tiyatro oyununu tamamen sahne, dekor, diyalog ve diğer unsurlarını tamamen seslere dönüştürerek dinleyiciye aktarmayı amaçlayan proje, oyundaki kullanılacak her türlü materyalin ses diliyle çözümlenmesiyle gerçekleştiriliyor.

Projeyi hayata geçiren görme engelli Ömer Yılmaz, " Sesli tiyatroda olaylar tarif edilerek anlatılıyor. Bizim sistemimizde tarife gerek kalmadan, sesin her yönden geldiği bir yöntemi kullanacağız" diye konuştu. Projeyi danışman hocası Dr. Şirin Tufan da, "Ömer elindeki tek gösterge sistemi olan sesle, herşeyi anlatabilecek bir sistem geliştirdi. Şimdi hangi esere uygulayacağımıza karar vereceğiz. Bu konuda anket yapmayı düşünüyoruz. Çağdaş Türk tiyatro yazarlarının eserlerinden birini seçmeyi arzu ediyoruz" diye konuştu.

TİYATRONUN HERŞEYİ SESLE ANLATILACAK

İstanbul Atlas Üniversitesi mütercim tercümanlık bölümü birinci sınıf öğrencisi Ömer Yılmaz, Türkiye'de Erişilebilir Sesli Dijital Platformu projesiyle TÜBİTAK'tan destek almaya hak kazandı. Projesinin detaylarını SABAH'la paylaşan Ömer Yılmaz, herkes için her ortamda dinleyerek tiyatroyla buluşma imkanı sunulabileceğini belirterek, "Projemizin iki şaması var. İlki sesi üretme ikincisi katalog tasarlama. Sinema filminin sadece seslerle aktarıldığını düşünün.

Sadece sesleri duyuyoruz. Dinleyicinin hayal ettiği bir dünya. Bu dinleyicinin hayal dünyasını güçlendiriyor. Dinleyici hikayeyi hayal dünyasında oluşturduğundan dinleyici de olaya katılıyor. Burada dinleyici ile tiyatro iç içe geçiyor. Ses sayesinde bütün diğer gösterge sistemlerini kendinin devreye sokman gerekiyor" dedi. Radyo tiyatrosunda yönlendirmelerle anlatımların yapıldığına dikkat çeken Yılmaz, "Sesli tiyatroda sahneler tarif edilerek gerçekleştiriliyor. Biz special auido denilen bir yöntemle seslerin her yönden geldiği bir sistemi kullanacağız. Sesin her yönden geldiği bir yöntem olacak. Dış anlatıcıyı bile kullanmayı düşünmüyoruz. Her bir malzemenin her sahne tamamen ses diline dönüştürülerek, oyundaki sahne ve diyaloglara göre seslerle dizayn edeceğiz" dedi.

Projeyi öğrencisiyle birlikte yürüten Mütercim Tercümanlık Bölüm Başkanı Dr. Şirin Tufan, "Elindeki tek bir gösterge sistemi olan sesle herşeyi anlatmayı oluşturacak bir ses sistemi. Bu tüm dünyada farklı dillere çevrildiğinde bile etkisi değişmeyecek bir oyun anlatılacak. Projemiz Tübitak'tan onay aldı. Şimdi eseri anketle hangi esere uygulanacağına karar vereceğiz. Çağdaş türk yazarlarının eserlerinden biri olması için tiyatrocularımızla görüşmeler de yapmak istiyoruz" diye konuştu.