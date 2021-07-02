Son dakika: Başkan Erdoğan Sakarya Tank Palet Fabrikası'nda...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'nı Arifiye ilçesine geldi. Erdoğan, burada bulunan tank palet fabrikasını ziyaret etti. Erdoğan, fabrikada incelemelerde bulundu. Erdoğan, daha sonra Cuma namazını kılmak üzere camiye geçti. Erdoğan, namaz sonrası Fabrika işçilerine hitap ediyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Tank palet fabrikası tahsisis Milli Savunma Bakanlığı'ndadır. Tapusu devlettedir. Fabrikayı işleten Türk firmasıdır. Firmanın Katarlı yabancı ortağı yüzde 49 ile sadece finansal ortağıdır.

"Bizim seçim tarihimiz belli, Haziran 2023. Bu leblebi, çekirdek işi değil."

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Erdoğan'ın açıklamaları şöyle: