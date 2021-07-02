Video Haber Başkan Erdoğan, Tank Palet Fabrikasında konuştu "Burası devletin malıdır, öyle de kalacaktır" | Video

Başkan Erdoğan, Tank Palet Fabrikasında konuştu "Burası devletin malıdır, öyle de kalacaktır" | Video

Başkan Erdoğan, Tank Palet Fabrikasında konuştu
02.07.2021 | 14:37

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan Tank Palet Fabrikasına geldi. Erdoğan, burada incelemelerde bulunduktan sonra Cuma namazını kıldı. Erdoğan, cuma namazı sonrası fabrika işçilerine hitap ediyor. Başkan Erdoğan "Tank palet fabrikası tahsisi Milli Savunma Bakanlığı'ndadır. Tapusu devlettedir." dedi. Erdoğan Doğu Akdeniz'de doğalgaz sinyali geldiğini söyledi.

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