Son dakika! Rize'deki sel felaketinden acı haber: 1 kişi hayatını kaybetti

Rize'de dün öğlen saatlerinde başlayan sağanak yağış sonrası sel ve heyelanlar meydana geldi. Merkeze bağlı Muradiye Beldesi'nde 2 katlı ev heyelan sonucu yıkıldı.Yıkılan 2 katlı evde oturan Hacer ve Cemal Mert'ten haber alınamıyor. Yıkılan eve ulaşan arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı. Güneysu ilçesi Tepebaşı mahallesinde yaşayan Halil Arıcı ise selde kaybolduğu belirtildi.

Çayeli ilçesi Madenli Beldesi'nde heyelan sonucu Sağkol ailesinin yaşadığı 5 katlı bina hasar gördü. Evde bulunan 10 kişilik aile yaşadığı korkuyla kendilerini dışarı attı. Aile daha sonra yakında bulunan sağlık ocağına sığındı. Apartmanın bodrum katındaki ahırda bir inek ve keçi telef oldu.

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KOCASINI SIRTINDA TAŞIYARAK EVDEN ÇIKARDI

Ev sahibi Fatma Sağkol "Evin ön tarafında balkonda oturuyordum. Evin arka tarafındaki yamaçtan kopan heyelan büyük bir gürültüyle eve vurdu. Deprem oldu zannettim, eşim hasta aldım onu sırtıma hemen evden çıktım." dedi.

Rukiye Sağkol ise "Namazımı kıldım evde oturuyordum büyük bir gürültüyle ev sallandı, deprem olduğunu zannettim. Dışarı çıktım baktım evin arkasındaki yamaç kopup eve vurmuştu. Koltuk değnekleri ile hızlıca evden çıktım." dedi

Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma Bakanı ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Rize'de yaşanan sel felaketi nedeniyle bölgeye gitti

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Şu anda sahadayız. Rize merkeze bağlı Muradiye beldemizde 3-4 katlı bir evin çöktü. İçerisinde iki vatandaşımız vardı. Onlara ulaşmaya çalışıyoruz. Bütün ekip burada. Jandarma, AFAD, Kızılay… Belediyenin ekipleri ve özel idarenin ekipleri herkes burada.

Bugün saat 17.00 sularında başlayın yağış özellikle doğu ilçelerimizden Ardeşen'den başladı daha sonra Çayeli'nde ciddi hasarlar oluşturdu. Madenli ve Büyükköy tarafında. Akabinde Güneysu'da ciddi sel felaketi oldu.

Orada da birinin kaybolduğu söyleniyor. Daha sonra da merkezin beldelerinde etkili oldu. Şu anda maddi hasar hakkında çok bir şey söyleyemiyoruz ama son yıllarda yağan en ciddi yağışlar görüldü. Bizim için önemli olan can kaybımızın olmamasıdır." ifadelerini kullandı.

'DERE YATAKLARINDAN UZAKLAŞIN' ÇAĞRISI



Karadeniz Sahil Yolu Işıklı mevkisinde ise ulaşımda aksama yaşanırken, şiddetli yağışın sürdüğü bölgede taşkın riskine karşı yetkililer, dere yataklarından uzak durulması çağrısı yapıyor.

AFAD'DAN AÇIKLAMA:

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Rize'deki aşırı yağışlar sonucu bölgedeki olaylara destek vermek amacıyla Erzurum, Samsun ve Ordu il AFAD ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Rize ili genelinde bugün aşırı yağışlara bağlı olarak sel ve su baskınları meydana geldiği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre Rize'nin Çayeli ilçesi bakır istasyonunda metrekareye 190, Çayeli ilçesinde metrekareye 148, Güneysu ilçesinde metrekareye 207 kilogram yağış düştüğü bilgisinin alındığı belirtilen açıklamada, Güneysu, Pazar, Ardeşen, Çayeli, Hemşin ve Çamlıhemşin ilçelerinde aşırı yağışlar sonucu 30'a yakın ihbarın alındığı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rize ili Muradiye Beldesi, Orta, Karayemiş ve Tepebaşı köylerinde bazı binalarda çökmelerin olduğu bilgisi alınmıştır. AFAD, JAK, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri bölgede çalışmalara devam etmektedir. Tedbir amacıyla bugün gündüz saatlerinde Erzurum ilinden görevlendirilen arama kurtarma personeli bölgede çalışmalara başlamış olup Trabzon ilinde bekletilen Samsun ekibi de Rize ilinde çalışmalara katılmıştır. Taşkın nedeniyle yolu kapanan Güneysu ilçesine bağlantı yolundan ulaşım sağlanmaktadır.

Rize'deki aşırı yağışlar sonucu bölgedeki olaylara destek vermek amacıyla Erzurum, Samsun ve Ordu il AFAD ekipleri bölgeye sevk edilmiştir. Ayrıca Tokat il AFAD'dan da bir ekip tedbir amacıyla Trabzon'a sevk edilmiştir. Gelişmeler AFAD tarafından 7/24 takip edilmektedir."

RİZE VALİLİĞİNDEN İL GENELİNDE YAŞANAN SEL VE HEYELANLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA:

Rize Valiliği, il genelinde şiddetli yağışa bağlı yaşanan sel ve heyelanlar nedeniyle kayıp olduğu bildirilen bir, enkaz altında kaldığı bilgisine ulaşılan 2 kişiyi arama çalışması yürütüldüğünü bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 13 Temmuz'da başlayıp 14 Temmuz çarşamba günü akşam saatlerinde şiddetini artıran yağışlar sonucu merkez, Güneysu ve Çayeli ilçeleri başta olmak üzere il genelindeki birçok yerleşim biriminde çok sayıda noktada heyelan ve taşkın olayları meydana geldiği belirtildi.

Çayeli ilçesi Büyükköy beldesine bağlı Çaycılar, Gümüştaş, Demirciler, Çavuşlu ve Orta Mahalle'de birçok noktada meydana gelen heyelanlar nedeniyle mahallelere ulaşım sağlanamadığı ifade edilen açıklamada, "6 ayrı bölgeden 38 kişinin konutlarında mahsur kaldıklarını ifade eden bilgiler ulaşmıştır. Yıkılan bina bilgisi yoktur. Çayeli Madenli beldesinde, belde merkezi dahil olmak üzere ana yollarda kesintiler olmuştur. Yine bu bölgedeki civar köylerde de birçok noktada heyelan ve taşkınlardan dolayı ulaşım sağlanamamaktadır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Güneysu ilçe merkezine yakın noktada ana yol üzerinde heyelan ve taşkın olayları meydana geldiği aktarılarak, şöyle devam edildi:

"Ayrıca Kıbledağı Çamlıca köyleri grup yolu ile Dumankaya, Yeşilköy ve Tepebaşı köyleri grup yolu kapalı durumdadır. Tepebaşı köyünden 1 kişinin kayıp olduğu bilgisi alınmıştır. Bu noktadaki arama kurtarma çalışmaları Erzurum AFAD, AKUT, UMKE ekipleri tarafından yürütülmektedir. Ayrıca Selamet, Kiremit, Ortaköy Tepebaşı ve Güneysu Merkez mahallelerinin birçok noktasında mahsur kalan ailelere ait bilgiler mevcuttur. Rize merkez Muradiye beldesi Orta Mahalle'de bir bina yıkılmış, enkaz altında 2 kişinin kaldığı bilgisi alınmıştır. AFAD, itfaiye, İDAK, JAK ve jandarma ekipleri iş makinelerin desteğinde arama kurtarma çalışmalarını yürütmektedir. Yine Muradiye beldesinin birçok noktasında heyelanlar nedeniyle mahsur kalan aileler bulunmaktadır."

Rize merkez ve Salarha vadilerindeki birçok köyden, konutlarında mahsur kalan ailelere ait bilgiler ulaştığına işaret edilen açıklamada, bu bölgedeki köylerde de ulaşım açısından ciddi sorunlar olduğu kaydedildi.

Açıklamada, meteorolojik verilere göre son 24 saat içinde Güneysu ilçe merkezinde 219, Çayeli ilçesinde 214, Rize Andon bölgesinde ise 147 kg/metrekare yağış kaydedildiğine dikkati çekildi.

Vali Kemal Çeber başkanlığında ilgili tüm kurumların katılımıyla İl AFAD binasında kriz merkezi oluşturulduğu bildirilen açıklamada, İl Koordinasyon Kurulunun bütün üyelerin katılımıyla tam faal halde çalışmalarına devam ettiği, çeşitli kanallardan gelen ihbarların anlık olarak ilgili gruplara bildirilerek sahada çalışmaların yoğun şekilde devam ettiği kaydedildi.