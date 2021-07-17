SON DAKİKA: Rize'deki sel dehşetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Evi parçalayarak sürükledi vatandaşlar böyle kaçtı...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:58
00:44
00:43
01:35
İstanbul Esenyurt'ta tekmeli tokatlı kız kavgası kamerada 17.07.2021 | 11:00
00:39
İstanbul Ümraniye’de yumrukların uçuştuğu kavga kamerada 17.07.2021 | 11:00
05:28
Kurban Bayramı öncesi kuzularına sıra gecesi yaptı! 17.07.2021 | 10:41
02:24
Hatay'da orman yangınına 3'üncü günde de müdahale sürüyor 17.07.2021 | 10:41
00:32
03:27
Eskişehir'de tatlıcı dükkanındaki güpegündüz hırsızlık kamerada 17.07.2021 | 10:11
03:54
02:41
04:08
03:54
Şanlıurfa’da avukat ile kardeşi öldüren zanlılar olay yerinden böyle kaçtı 17.07.2021 | 09:06
02:49
Samsun'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1'i ağır 3 yaralı 17.07.2021 | 09:06
03:46
9 günlük bayram tatilinin ilk gününde TEM’de yoğunluk kamerada 17.07.2021 | 09:06
00:45
02:41
01:50
01:19
Son dakika haberleri... Rize'de meydana gelen sel ve heyelan felaketine ait yeni görüntüler ortaya çıktı.