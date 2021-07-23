Evlat nöbeti tutan ailelerden Gara şehidinin ailesine bayram ziyareti

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan aileler, yaklaşık 1.5 yıl boyunca birlikte mücadele ettikleri Gara şehitlerinin ailelerini bu bayramda da unutmadı.

ZİYARETTE BULUNDU

Aileler, kuzey Irak'ın Gara bölgesinde bir mağarada şehit ettikleri polis memuru Vedat Kaya'nın ailesine ziyarette bulundu.

"ŞEHİT AİLELERİMİZİN YANINDAYIZ"

Kaya'nın Mardin'de yaşayan babası Şeyhmus Kaya ve Emine Kaya'yı kurban bayramı nedeniyle ziyaret eden aileler adına konuşan Süleyman Aydın, Gara şehitlerinin aileleri ile birlikte yaklaşık 1.5 yıl boyunca HDP Diyarbakır il binası önünde evlat nöbeti tuttuklarını anımsatarak, "Biz evlat nöbeti turan anne ve babalar olarak sonuna kadar şehit ailelerimizin yanındayız. Şeyhmus amcamızı ve Emine annemizi yalnız bırakmadık geldik, buraya bayramlaşmaya. Şehit ailelerimizin yanındayız. Çünkü en iyi onlar bizi anlar, bizde onları anlarız. İyi bilsinler ki sonuna kadar HDP ve PKK ile mücadele edeceğiz. İyi bilsinler ki biz şehit aileleri ile biriz ve hepimiz mağduruz" ifadelerini kullandı.

Ziyaret sırasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hapiste olan Selahattin Demirtaş ile ilgili açıklamalarını hatırlatarak tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun 'Selahattin Demirtaş'ın hakkı ihlal ediliyor' sözüne tepki gösteren şehit babası Kaya, "Peki bu insanlar 2 seneyi geçti evlat nöbeti tutuyor. Bunların hepsi mi yalan söylüyor? Onun hak ihlali varsa bunun hakkı nerede? Kılıçdaroğlu bunların hakkı nerede? Sen bir evladı okut, büyüt, sonra iki çapulcu gelsin silah zoruyla dağa kaldırsın. O mağaralarda, o bataklığa düşen insanlardan kim kurtuldu ki? Bak 6 sene benim çocuğumu silah zoruyla aldı ve şehit etti. Bizim hakkımız nerede? Bir seferde o kürsüye çık deki, HDP sen bu ailelerin hakkını vereceksin, ya kınayacaksın ya da vereceksin'' diye tepkisini dile getirdi.